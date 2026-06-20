Σε διαδικτυακή συζήτηση με τον Στέφανο Κασσελάκη θα συμμετάσχει το βράδυ της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επιβεβαιώνοντας ότι αποδέχθηκε την πρόταση για δημόσιο διάλογο που διατυπώθηκε πρόσφατα από τον Τάιλερ Μακμπέθ με επίκεντρο το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι είχε ήδη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών» και γνωστοποίησε πως θα συμμετάσχει σε Facebook Live που διοργανώνει ο Στέφανος Κασσελάκης τη Δευτέρα στις 22:00.

«Επικοινώνησα χθες με τον κύριο Κασσελάκη, με πήρε τηλέφωνο. Τη Δευτέρα το βράδυ θα είμαι σε ένα Facebook Live που κάνει. Θα πούμε βεβαίως και για το ΕΣΥ ό,τι θέλει, αλλά δεν θα χάσω την ευκαιρία να του θέσω και ερωτήματα για όσα έχει καταγγείλει κατά καιρούς για τον ΣΥΡΙΖΑ και τα μαύρα ταμεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση προέκυψε μετά από πρόταση του Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος, σε vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube, παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη, εξέφρασε την επιθυμία να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τον υπουργό Υγείας προκειμένου να συζητήσουν για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις του ΕΣΥ.

«Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Θα ήθελα πολύ ο Άδωνις, αν το ακούει αυτό, να καθίσει να συζητήσουμε για όλες τις δυνατότητες», ανέφερε ο σύζυγος του προέδρου των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο».

Ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο υπουργός θα ανταποκριθεί θετικά, λέγοντας στον σύζυγό του: «Τάιλερ, θα δεχτεί την πρότασή σου». «Τέλεια, ας κανονίσουμε τη συνάντηση», απάντησε εκείνος.

Λίγο αργότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε δημόσια μέσω ανάρτησής του, ευχαριστώντας τον Τάιλερ Μακμπέθ και τον Στέφανο Κασσελάκη για τα θετικά τους σχόλια. «Είμαι στη διάθεση του κ. Προέδρου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το ΕΣΥ», σημείωσε.

Παρά τις πολιτικές διαφορές που, όπως τόνισε, παραμένουν, ο κ. Κασσελάκης αναγνώρισε ότι ο υπουργός Υγείας «δεν φοβάται να βρεθεί εκτός των συνηθισμένων» και ανταποκρίνεται σε δημόσιους διαλόγους, σε αντίθεση – όπως υποστήριξε – με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Έτσι, τη Δευτέρα το βράδυ αναμένεται μια ιδιαίτερη πολιτική συνάντηση σε ζωντανή μετάδοση, με το ΕΣΥ να βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά και με ανοιχτό το ενδεχόμενο η συζήτηση να επεκταθεί σε ευρύτερα πολιτικά ζητήματα.

Πηγή: skai.gr

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