Χαροκαμένες μητέρες στρατιωτών συνάντησε ο Πούτιν - «Συμμερίζομαι τον πόνο σας»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνάντησε σήμερα μητέρες στρατιωτών που - είτε σκοτώθηκαν είτε πολεμούν ακόμα - στην Ουκρανία και τους είπε ότι ο ίδιος και ολόκληρη η ρωσική ηγεσία συμμερίζονται τον πόνο τους.

Καθισμένος με τις γυναίκες γύρω από το ένα τραπέζι, με τσάι, κέικ και φρούτα, ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα συμμερίζεται τον πόνο όσων έχασαν τους γιους τους.

«Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι εγώ προσωπικά και ολόκληρη η ηγεσία της χώρας, συμμεριζόμαστε τον πόνο σας», δήλωσε ο Πούτιν.

«Καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την απώλεια ενός γιου -ειδικά για μία μητέρα», δήλωσε ο Πούτιν, αναστενάζοντας και σταματώντας κάθε τόσο για να καθαρίσει τον λαιμό του. «Συμμεριζόμαστε αυτόν τον πόνο».

