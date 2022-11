Συνέντευξη Ζελένσκι στους FT: Δε θα μας κάμψουν οι ρωσικές επιθέσεις κατά υποδομών

Συνέντευξη στους Financial Times - με την οποία διαβεβαιώνει πως η νέα στρατηγική της Ρωσίας να χτυπά τις υποδομές της Ουκρανίας ρίχνοντας τη χώρα στο σκοτάδι, δε θα κάμψει την αποφασιστικότητα των συμπατριωτών του να απελευθερώσουν όλη την κατεχόμενη ουκρανική γη - έχει παραχωρήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη σύρραξη ως «πόλεμο δύναμης και αντοχής» και ανέφερε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει οριστική λήξη του πολέμου μέχρι η Ρωσία να αποσυρθεί από όλα τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει.

«Πρέπει να επιστρέψουμε όλα τα εδάφη... διότι πιστεύω πως το πεδίο της μάχης είναι ο τρόπος όταν δεν υπάρχει διπλωματία», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι. «Αν δεν μπορέσεις να πάρεις πίσω τα εδάφη σου ολοκληρωτικά, ο πόλεμος απλώς παγώνει. Είναι ζήτημα χρόνου πριν επαναρχίσει», πρόσθεσε μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα.

