Ο «παππούς» του Squid Game διώκεται για σεξουαλική παρενόχληση

Ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Ο Γιονγκ-σου, ένας από τους σταρ της σειράς "Squid Game", διώκεται για σεξουαλική επίθεση το 2017, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία στο AFP.

Ο 78χρονος ηθοποιός έγινε τον Ιανουάριο ο πρώτος Νοτιοκορεάτης που τιμάται με Χρυσή Σφαίρα, η οποία του απενεμήθη για τον ρόλο του ευάλωτου ηλικιωμένου στο επιτυχημένο δυστοπικό θρίλερ του Netflix.

Σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, η νοτιοκορεατική εισαγγελία του απήγγειλε επισήμως κατηγορίες χθες, Πέμπτη, για ανάρμοστο άγγιγμα του σώματος μιας γυναίκας το 2017. Ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος.

Οι πληροφορίες αυτές "δεν είναι ανακριβείς", δήλωσε στο AFP αξιωματούχος της εισαγγελίας της Σουόν, στα νότια προάστια της Σεούλ, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Σύμφωνα με τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, το υπουργείο Πολιτισμού της χώρας αποφάσισε στη συνέχεια να διακόψει διαφημιστική εκστρατεία στην οποία εμφανίζεται ο Ο Γιονγκ-σου.

