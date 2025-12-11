Πούτιν σε Μαδούρο: Η Ρωσία στηρίζει τη Βενεζουέλα απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, διαβεβαιώνοντάς τον για τη στήριξη της Μόσχας στην πορεία της κυβέρνησής του απέναντι στις αυξανόμενες εξωτερικές πιέσεις, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Μαδούρο βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που απαιτούν την αποχώρησή του από την εξουσία, ενώ η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει σε σημαντική στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην υλοποίηση της στρατηγικής εταιρικής τους συμφωνίας, καθώς και σε σειρά κοινών έργων στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας.



Πηγή: skai.gr

