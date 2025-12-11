Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «κατάφωρη κλοπή» μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων, ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε ότι θα «υπερασπιστεί την κυριαρχία της, τους φυσικούς πόρους της και την εθνική της αξιοπρέπεια με απόλυτη αποφασιστικότητα» και δήλωσε ότι θα καταγγείλει την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου ενώπιον διεθνών οργανισμών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την κατάσχεση του πλοίου νωρίτερα την Τετάρτη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την επιχείρηση ή τα κίνητρά της, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα γύρω από μια κίνηση που ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

Μάλιστα ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους σχετικά, ανέφερε ότι «κατασχέθηκε για πολύ καλό λόγο».

Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters, ανέφεραν ότι την επιχείρηση καθοδήγησε η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Δεν αποκάλυψαν το όνομα του δεξαμενόπλοιου, τη σημαία υπό την οποία έπλεε ή το ακριβές σημείο όπου έγινε η κατάληψη.

Οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν άμεσα στην είδηση της κατάσχεσης, η οποία ενδέχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, καθώς άλλα δεξαμενόπλοια είναι πλέον πιθανό να διστάσουν να φορτώσουν αργό υπό τον φόβο κυρώσεων. Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της Βενεζουέλας καταλήγει στην Κίνα, συνήθως μέσω μεσαζόντων και με μεγάλες εκπτώσεις λόγω του αυξημένου ρίσκου.

