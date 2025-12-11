Ο καγκελάριος Μερτς ανακοίνωσε την Πέμπτη σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον ΓΓ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν ετοιμάσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία και τη συζήτησαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η πρόταση «αντιμετωπίζει εδαφικά ζητήματα», και θα συζητηθεί με τους Αμερικανούς το Σαββατοκύριακο.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, ο Μερτς αποκάλυψε ότι τόσο αυτός, όσο και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ συζήτησαν τη νέα πρόταση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τετάρτη.

«Το κύριο ζήτημα εδώ είναι ποιες εδαφικές παραχωρήσεις είναι διατεθειμένη να κάνει η Ουκρανία. Ωστόσο, αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί πρωτίστως από τον (...) Ουκρανό πρόεδρο και τον ουκρανικό λαό, όπως καταστήσαμε σαφές και στον πρόεδρο Τραμπ», ξεκαθάρισε ο Μερτς.

«Και αν προχωρήσουμε τώρα με αυτή τη διαδικασία όπως προβλέπουμε, θα υπάρξουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο. Και στη συνέχεια, μπορεί να υπάρξει μια συνάντηση εδώ στο Βερολίνο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το αν οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν ή όχι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σύνταξη των εγγράφων από κοινού» διευκρίνισε.

Ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να τη διχάσει, και υπογράμμισε τη δέσμευση της χώρας του να συνεχίσει να εντείνει την πίεση στη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Η Γερμανία θα στηρίζει την Ουκρανία μακροπρόθεσμα και θα αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για να προστατεύσει τη χώρα», διαβεβαίωσε ο Μερτς.

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ακόμη ότι η Ευρώπη γνωρίζει πως πρέπει να ενισχύσει σημαντικά την άμυνά της σε σχέση με το παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

