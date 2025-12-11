Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εκκινήσουν γραπτή διαδικασία για το μακροπρόθεσμο «πάγωμα» των ρωσικών κεφαλαίων ανακοίνωσε την Πέμπτη η δανική προεδρία.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για θετική έκβαση στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, άφησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βελγίου, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βελγίου δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο που προκάλεσε και ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία «πρέπει να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτόν τον σκοπό».

Τόνισε ότι το Βέλγιο εξετάζει προσεκτικά τους νομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνεπάγεται η αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αναζητώντας «εποικοδομητικές λύσεις».

Πηγή: skai.gr

