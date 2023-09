Σουηδία: Αυτή είναι η 24χρονη που σκοτώθηκε στη βομβιστική επίθεση - Συγκλονίζει η μαρτυρία του αδελφού της Κόσμος 16:54, 29.09.2023 linkedin

Η Σόχα Σάαντ, που κατοικούσε στην Ουψάλα, είχε πρόσφατα αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο. Σπούδαζε για να γίνει δασκάλα - Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της επίθεσης