Τραγωδία στη Βρετανία: 14χρονο κορίτσι νεκρό σε δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο 

Ένα κορίτσι 14 ετών έχασε σήμερα τη ζωή του στη Βρετανία όταν το σχολικό πούλμαν στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα και ανετράπη στον αυτοκινητόδρομο M53 στο Μέρσεϊσαϊντ της ΒΔ Αγγλίας.

Στο τρομερό τροχαίο σκοτώθηκε επίσης και ο οδηγός του πούλμαν ενώ άλλοι 50 μαθητές μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στα νοσοκομεία της περιοχής.

Από αυτούς ακόμα νοσηλεύονται 13 - εκ των οποίων 2 παιδιά σε σοβαρή κατάσταση.

Στο λεωφορείο επέβαιναν μαθητές από δύο σχολεία.

Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες ασθενοφόρα και ο δρόμος αποκλείστηκε για ώρες.

North West Ambulance has declared a major incident after a school bus overturned on the #M53 in #Wirral. One female patient has been taken to hospital with "major trauma". Around 50 others have been assessed at the scene: pic.twitter.com/cPDXuiygmr