Πούτιν και Κιμ συζήτησαν την πιθανότητα αποστολής Βορειοκορεάτη κοσμοναύτη στο διάστημα Κόσμος 18:41, 13.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μετά από τη συνάντηση που είχαν σήμερα Πούτιν και σήμερα στο Κοσμοδρόμιο του Βαστότσνι στη ρωσική Άπω Ανατολή, ο Πεσκόφ τόνισε πως οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών θα συναντηθούν τον επόμενο μήνα στην Βόρεια Κορέα