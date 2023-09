Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε κατάρρευση ανθρακωρυχείου στην Τουρκία- Δείτε βίντεο

Μια μερική κατάρρευση που σημειώθηκε σήμερα σε ένα ανθρακωρυχείο στη βόρεια Τουρκία προκάλεσε τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό έξι, γνωστοποίησε ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ανθρακωρυχείο Αρμουτσούκ, που ανήκει στο κρατικό Τουρκικό Ινστιτούτο Λιθάνθρακα (TTK), στην περιοχή Ερεγλί της επαρχίας Ζονγκουλντάκ, τόνισε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Οζμάν Χατσιμπεκτάσογλου.

Το δυστύχημα συνέβη 450 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, ανέφερε ο κυβερνήτης, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευση.

Οι τραυματίες ανθρακωρύχοι νοσηλεύονται, πρόσθεσε.

⚡️Mine Collapse In Turkey



The governor of the Ereğli District said that 4 people might be trapped and that two voices can be heard from within. One person has been hauled from the rubble.



@ResistorNewswireEUR pic.twitter.com/edvuHzyLXC