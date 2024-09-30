Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε σήμερα Δευτέρα ότι η Μόσχα «θα πετύχει όλους τους στόχους της» στην Ουκρανία, με την ευκαιρία της δεύτερης επετείου από την προσάρτηση από τη Ρωσία τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

«Η αλήθεια βρίσκεται στο πλευρό μας. Όλοι οι στόχοι θα επιτευχθούν», δήλωσε ο Πούτιν σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, ενώ συνεχάρη τον ρωσικό λαό με την ευκαιρία της «Ημέρας της επανένωσης» με τις ουκρανικές επαρχίες Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα που γιορτάζεται σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την εισβολή στην Ουκρανία «ένα μοιραίο γεγονός» το οποίο ήταν απαραίτητο προκειμένου να προστατευθούν οι ρωσόφωνοι κάτοικοι των επαρχιών αυτών έναντι της «νεοναζιστικής δικτατορίας» και του «ακραίου εθνικισμού».

«Δεν εγκαταλείψαμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας», υπογράμμισε υπερασπιζόμενος για μία ακόμη φορά «την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» -- τον όρο που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να περιγράψει την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Σήμερα μαχόμαστε για ένα ασφαλές μέλλον γεμάτο ευημερία για τα παιδιά και τα εγγόνια μας», υπογράμμισε ο Πούτιν.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ο Ρώσος πρόεδρος υπέγραψε το σχετικό διάταγμα επισημοποιώντας την προσάρτηση των τεσσάρων αυτών ουκρανικών περιοχών, τις οποίες η Μόσχα ελέγχει εν μέρει. Οι κάτοικοι των επαρχιών αυτών ψήφισαν υπέρ της προσάρτησής τους από τη Ρωσία σε δημοψηφίσματα τα οποία δεν έχουν αναγνωρίσει η Ουκρανία και η διεθνής κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

