Σύγχυση επικρατεί γύρω από την κηδεία του Χασάν Νασράλα. Αραβικά μέσα αναφέρουν ότι κηδεία και ταφή θα γίνουν στον Λίβανο, ενώ ιρακινά και ιρανικά μέσα δηλώνουν ότι η σορός θα μεταφερθεί στην Καρμπάλα για ταφή όπου βρίσκεται και ο τάφος του παππού του, ιμάμης Χουσεΐν. Επίσης, δεν ανακοινώνουν ακόμη ώρα και μέρος, προφανώς για να αποφύγουν τη στοχοποίηση από τους Ισραηλινούς.

Η σορός του Νασράλα ανασύρθηκε από το σημείο της επίθεσης, δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ιατρική πηγή και πηγή ασφαλείας. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε θα γίνει η κηδεία του.

Ο θάνατος του Χασάν Νασράλα κατάφερε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα στην οργάνωση Χεζμπολάχ, της οποίας ηγήθηκε για 32 χρόνια, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα εκδικηθεί τον θάνατό του, τη στιγμή που οι ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό μαίνονται.



Ο Νασράλα όχι μόνο είχε μετατρέψει τη Χεζμπολάχ σε μια ισχυρή δύναμη στον Λίβανο κατά τη διάρκεια των 32 χρόνων της ηγεσίας του, αλλά βοήθησε να μετατραπεί σε «κόμβο» του δικτύου συμμαχικών ομάδων του Ιράν στον αραβικό κόσμο σχολιάζει το Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάδοχος του Χασάν Νασράλα έχει οριστεί, και είναι το «νο 2» της οργάνωσης Χασίμ Σαφιεντίν. Ο Σαφιεντίν είναι ο ξάδερφος του Νασράλα.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης στο Λίβανο, αλλά έχουν επίσης εξουσιοδοτήσει τον στρατό τους για ενισχύσεις στην περιοχή, σε ένδειξη της αυξανόμενης ανησυχίας.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να αποφευχθεί ένας ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, απάντησε ότι «επιβάλλεται». Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι θα συνομιλήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.



Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, πρόεδρος της Υποεπιτροπής της Γερουσίας που είναι αρμόδια για την Πολεμική Αεροπορία, είπε ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε μια κατευθυνόμενη βόμβα Mark 84 βάρους 900 κιλών για τον θάνατο του Νασράλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Η δήλωση αυτή είναι η πρώτη που κάνει Αμερικανός αξιωματούχος για το είδος των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν.



Στο Ιράν, το οποίο συνεισέφερε στη δημιουργία της Χεζμπολάχ στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ανώτερα στελέχη θρήνησαν το θάνατο ενός ανώτερου στελέχους των Φρουρών της Επανάστασης που σκοτώθηκε μαζί με τον Νασράλα, και η Τεχεράνη κάλεσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις ενέργειες του Ισραήλ.



Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία στο Ιράν μετά τη δολοφονία του Νασράλα, ανέφεραν πηγές στο Reuters.



Το Ισραήλ είχε την ευκαιρία να εξοντώσει μετά τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και τον επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει, φοβούμενο ότι θα βλάψει τους ομήρους, αποκάλυψε το δίκτυο N12 news σε ρεπορτάζ του το βράδυ της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

