Η Μαρίν Λεπέν και άλλοι Γάλλοι δεξιοί εθνικιστές δικάζονται από σήμερα Δευτέρα στο Παρίσι με κατηγορίες ότι έλαβαν χρηματοδοτήσεις για ανύπαρκτο προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εκτός από τη Λεπέν, επικεφαλής του κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN), ο πατέρας της και ιδρυτής του κόμματος Ζαν-Μαρί Λεπέν βρίσκεται επίσης μεταξύ των 28 προσώπων που κατηγορούνται ότι καταχράσθηκαν κεφάλαια του δημοσίου. Η Μαρίν Λεπέν αρνείται τις κατηγορίες, οι οποίες αφορούν τα χρόνια από το 2004 ως το 2016 και στρέφονται σε βάρος τόσο του κόμμματος Εθνικός Συναγερμός όσο και εναντίον πρώην αιρετών αξιωματούχων και βοηθών τους.

Αφορά την καταμαρτυρούμενη εικονική απασχόληση βοηθών γάλλων ευρωβουλευτών. Η κεντρική κατηγορία είναι ότι το κόμμα της Λεπέν έλαβε χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κοινοβουλευτικούς βοηθούς, οι οποίοι εργάζονταν στην πραγματικότητα για το κόμμα.

Η υπόθεση λέγεται πως αφορά ποσό σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ. Η Λεπέν επέστρεψε πριν από ένα χρόνο 330.000 ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο το κόμμα της είχε υπογραμμίσει πως αυτό δεν συνιστά παραδοχή παραπτώματος.

Η υπόθεση αποτελεί εδώ και χρόνια σοβαρό βάρος για την Λεπέν και το κόμμα της. Αν βρεθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγάλα πρόστιμα και ποινές κάθειρξης έως 10 ετών.

Αν καταδικασθούν, οι κατηγορούμενοι ενδέχεται επίσης να μην μπορούν να εκλεγούν σε αιρετό αξίωμα για πέντε χρόνια, κάτι που θα φρέναρε την υποψηφιότητα της Λεπέν στις επόμενες προεδρικές εκλογές το 2027.

Πηγή: skai.gr

