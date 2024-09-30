Ερντογάν: Έπαιξε μπάσκετ στα εγκαίνια για το νέο «σπίτι» του αθλήματος στην Τουρκία

Τις… μπασκετικές του ικανότητες είχε την ευκαιρία να δείξει την Κυριακή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Basketball Development Center που αποτελεί το νέο «σπίτι» του αθλήματος στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος πρόεδρος δεν έχασε την ευκαιρία να σουτάρει, με τους παριστάμενους υπουργούς και συνεργάτες του να τον χειροκροτούν για την ευστοχία του. Μάλιστα, υπέγραψε μπάλες αλά... Αντετοκούνμπο και φωτογραφήθηκε

Το νέο κέντρο ανάπτυξης του μπάσκετ βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και είναι υπερσύγχρονο.

