Πούτιν για ορκωμοσία Τραμπ: Να αποκατασταθούν οι άμεσες επαφές με τη Ρωσία για την αποφυγή του Γ' Παγκοσμίου πολέμου

Να αποκατασταθούν οι άμεσες επαφές με τη Ρωσία για την αποφυγή του Γ' Παγκοσμίου πολέμου, ανέφερε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, αφού συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της ορκωμοσίας του ως προέδρου των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος μιλώντας στο Συμβούλιο ασφαλείας, προσέθεσε ότι «είμαστε ανοικτοί για διάλογο με τη νέα διοίκηση των ΗΠΑ».

Τόνισε ότι «θέλει μακροχρόνια ειρήνη στην Ουκρανία, παρά μία σύντομη κατάπαυση του πυρός» και ότι «θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα συμφέροντα της Ρωσίας».

«Βλέπουμε τις δηλώσεις του νεοεκλεγέντος προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των μελών της ομάδας του σχετικά με την επιθυμία να αποκατασταθούν οι άμεσες επαφές με τη Ρωσία», δήλωσε ο Πούτιν.

«Ακούμε επίσης τη δήλωσή του για την ανάγκη να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χαιρετίζουμε φυσικά αυτή τη στάση και συγχαίρουμε τον εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανάληψη των καθηκόντων του».

Η δήλωση του Πούτιν αντανακλά τις συγκρατημένες ελπίδες στη Ρωσία ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι σε θέση να αρχίσει να αποκαθιστά τις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, οι οποίες έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδό τους από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962 λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ακόμη και όταν πολλοί Ρώσοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δηλώνουν δημοσίως ότι αντιλαμβάνονται ότι οι ελπίδες αυτές μπορεί να μην ευοδωθούν.

Ο Πούτιν, ο οποίος συνήθως πραγματοποιεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας τις Παρασκευές και όχι τις Δευτέρες, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με τη νέα κυβέρνηση για μια σειρά από διεθνή ζητήματα-κλειδιά, όπως είπε, μεταξύ άλλων για τους πυρηνικούς εξοπλισμούς και την ασφάλεια και για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και δεν έχει εξηγήσει ακριβώς πώς θα το κάνει αυτό.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες, αλλά ότι τα εδαφικά κέρδη και οι διεκδικήσεις της Ρωσίας πρέπει να γίνουν αποδεκτά, κάτι που η ουκρανική ηγεσία έχει απορρίψει ως απαράδεκτη συνθηκολόγηση.

Μακροπρόθεσμη ειρήνη

«Όσον αφορά την ίδια την επίλυση της κατάστασης (στην Ουκρανία), θα ήθελα να τονίσω ότι ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι μια σύντομη κατάπαυση του πυρός, όχι κάποια περίοδος ανάπαυλας που θα επέτρεπε την ανασύνταξη και τον επανεξοπλισμό των δυνάμεων, αλλά μια μακροπρόθεσμη ειρήνη που θα βασίζεται στον σεβασμό των νόμιμων συμφερόντων όλων των ανθρώπων και όλων των λαών που ζουν στην περιοχή», δήλωσε ο Πούτιν.

Ανέφερε επίσης ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και ευρύτερα θέματα ασφάλειας.

Η Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων, ή New START, η οποία περιορίζει τον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και την ανάπτυξη πυραύλων, χερσαίων, υποβρυχίων και βομβαρδιστικών, πρόκειται να λήξει στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Πρόκειται για τον τελευταίο εναπομείναντα πυλώνα ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.