Τραμπ: Σχεδιάζει να επικοινωνήσει με τον Πούτιν λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι σκοπεύει να έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λίγο μετά την ορκωμοσία του ως πρόεδρος, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Η τηλεφωνική κλήση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός λίγων ημερών από την ορκωμοσία του Τραμπ τη Δευτέρα.



Άτομα που γνωρίζουν το θέμα λένε ότι ο κύριος σκοπός της συνομιλίας είναι να ξεκινήσει ο σχεδιασμός μιας πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών τους επόμενους μήνες με στόχο να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Η ομάδα του Τραμπ φέρεται ότι άρχισε να προετοιμάζεται για αυτή τη συνάντηση πριν από εβδομάδες, αλλά δεν είναι ακόμα σαφές εάν έχει «κλειδώσει» ημερομηνία για την κατ' ιδίαν συνάντηση των δυο ηγετών.



Η Washington Post ανέφερε προηγουμένως ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν επαφές λίγο μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Πούτιν τον Νοέμβριο και τον προέτρεψε να μην κλιμακώσει τον πόλεμο, υπενθυμίζοντάς του την «ευμεγέθη στρατιωτική παρουσία της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη». Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι έγινε ποτέ η τηλεφωνική κλήση, απορρίπτοντας τις αναφορές ως «μυθοπλασία».



Η Ελβετία και η Σερβία έχουν αμφότερες προσφερθεί να φιλοξενήσουν μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, η οποία έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιος άλλος μπορεί να εμπλέκεται.

Εκτός συνομιλιών ο Ζελένσκι;

Ο «εκλεκτός» του Τραμπ για σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Βαλτς, σχολίασε μάλιστα ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε εάν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες. «Δεν έχουμε θέσει το ακριβές πλαίσιο για αυτό ακόμη, εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», διευκρίνισε ο Βαλτς στο ABC News στις 12 Ιανουαρίου.



Ο Βαλτς σχολίασε ότι η στρατηγική του Τραμπ θα ήταν να αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με βασικούς παίκτες, όπως ο Ζελένσκι και ο Πούτιν, ώστε να καταλήξουν σε μια συμφωνία.

Ο Ρεπουμπλικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι εάν η Ρωσία αποδειχθεί απρόθυμη να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πρόσθετων αποστολών όπλων μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία, αν και δεν βλέπουν όλοι στο «στρατόπεδο του Τραμπ «με καλό μάτι» περαιτέρω αμερικανική εμπλοκή των ΗΠΑ στον ουκρανικό πόλεμο. Είναι ενδεικτικό ότι ο άλλοτε «εξ απορρήτων» του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Μπάνον προειδοποιεί τον νέο πρόεδρο με νέο «Βιετνάμ» στην Ουκρανία.



Πάντως, οι προσπάθειες για την διοργάνωση συνομιλιών με τον Πούτιν αναμένεται να ενταθούν γρήγορα στην Ουάσινγκτον, αμέσως μετά την ορκωμοσία.



Ο Τραμπ υποσχέθηκε επανειλημμένα στο παρελθόν ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία εντός 24 ωρών από την ανάληψη των καθηκόντων του – αν και οι εκπρόσωποί του το έχουν αναδιπλωθεί από αυτή την υπόσχεση τις τελευταίες εβδομάδες, λέγοντας ότι ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία εντός εβδομάδων ή μηνών – αλλά η πίστη στις διαπραγματευτικές ικανότητες του μεγιστάνα του real estate ότι «μπορεί να λύσει τα πάντα γρήγορα» είναι ακόμα ισχυρή.



Πηγή: skai.gr

