Η ημέρα της ορκωμοσίας του 47ου προέδρου των ΗΠΑ έχει φτάσει. Και ενώ έξω από τον Λευκό Οίκο οι προετοιμασίες είναι λίγο πολύ γνωστές, με τις υπηρεσίες να μετατρέπουν τον χώρο σε φρούριο, αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι τι συμβαίνει στο εσωτερικό την ημέρα της ορκωμοσίας μιας και δεν επιτρέπονται κάμερες.

Στην πραγματικότητα μια ολόκληρη οικογένεια φεύγει και μια νέα εγκαθίσταται. Ένας στρατός από προσωπικό έχει την ευθύνη να αλλάξει μια ολόκληρη έπαυλη 20.000 τετραγωνικών παιδιών και να τη μεταμορφώσει ανάλογα με τα γούστα των νέων ενοίκων σε λίγες μόνο ώρες.

Ο Γκάρι Γουόλτερς, ο πρώην υπεύθυνος του Λευκού Οίκου για 21 χρόνια, ο οποίος παρακολούθησε πέντε μετακινήσεις προέδρων από τον Λευκό Οίκο περιέγραψε στο ABC News τη διαδικασία κάνοντας λόγο για ένα «οργανωμένο χάος».

Όπως είπε όλοι εργάζονται σαν μια συγχρονισμένη χορογραφία. «Είναι κάπου κοντά στα 110 άτομα και όλοι έχουν πολύ συγκεκριμένες δουλειές», είπε ο Γουόλτερς για τις ομάδες που εργάζονται και οι οποίες έχουν πολύ λίγες ώρες στη διάθεσή τους για αυτό το μεγάλο έργο. «Δεν έχουμε μόνο τη Βουλή, έχουμε τη Δυτική Πτέρυγα και, συγκεκριμένα, το Οβάλ Γραφείο του προέδρου που μεταμορφώνεται».

Το προσωπικό εργάζεται μανιωδώς για να βεβαιωθεί ότι όλα είναι σωστά όταν η πρώτη οικογένεια μπαίνει στον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά.

Το παρακάτω βίντεο δίνει μια γεύση γι αυτό το «οργανωμένο χάος» που επικρατεί μέσα στον Λευκό Οίκο.

