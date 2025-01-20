Γάλλος πρωθυπουργός: Πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας στον Τραμπ

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού προειδοποίησε σήμερα ότι η Γαλλία και η Ευρώπη ως σύνολο θα πρέπει να ορθώσουν το ανάστημά τους στον Ντόναλντ Τραμπ που ορκίζεται σήμερα πρόεδρος των ΗΠΑ και στις πολιτικές του, ειδάλλως μπορεί να «συντριβούν».

«Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ξεκινήσουν μια εξαιρετικά κυριαρχική μορφή πολιτικής, μέσω του δολαρίου, μέσω της βιομηχανικής τους πολιτικής, μέσω του γεγονότος ότι μπορούν να αιχμαλωτίσουν τις παγκόσμιες επενδύσεις και την παγκόσμια έρευνα», δήλωσε ο Μπαϊρού στη διάρκεια ομιλίας του για το Νέο Έτος στην πόλη Πο.

«Και αν δεν κάνουμε τίποτα, η μοίρα μας είναι πολύ απλή --θα μας κυριαρχήσουν. Θα συντριβούμε. Θα περιθωριοποιηθούμε», σημείωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός.

«Και ο τρόπος που θα αντιδράσουμε, αυτό είναι απόφαση που εναπόκειται μόνον στον γαλλικό λαό και στην Ευρώπη, διότι σαφώς, χωρίς την Ευρώπη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», πρόσθεσε ο Μπαϊρού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

