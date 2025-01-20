Στιβ Μπάνον: Ο Τραμπ κινδυνεύει να δει την Ουκρανία να γίνεται «το Βιετνάμ του»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύει να αποτύχει να έρθει σε πλήρη ρήξη με τις πολιτικές Μπάιντεν στην Ουκρανία, και εφόσον δεν απεμπλακεί, θα μπορούσε να συρθεί ακόμα περισσότερο στον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν – ακριβώς όπως ο Ρίτσαρντ Νίξον επλήγη στις προσπάθειές του να αποχωρήσει από το Βιετνάμ – προειδοποίει ο Στιβ Μπάνον. Σε συνέντευξή του στο Politico, ο πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Τραμπ επικρίνει τον Ίλον Μασκ, αλλά θεωρεί ότι είναι δυνητικός «πολιορκητικός κριός» των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ενώ από τα «βέλη» του δεν ξεφεύγει η Τζόρτζια Μελόνι.

«Ουκρανικό... Βιετνάμ»

Ο διάσημος υπερσυντηρητικός παρουσιαστής του podcast «War Room» ετοιμάζεται για μια μεγάλη πολιτική αναμέτρηση σχετικά με την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία.



Υποστηρίζει τον τερματισμό της πολύ σημαντικής στρατιωτικής βοήθειας της Αμερικής προς το Κίεβο, αλλά φοβάται ότι το παλιό του αφεντικό θα πέσει σε μια παγίδα που στήνεται από μια απίθανη συμμαχία: την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους και ακόμη ορισμένους από τους ίδιους του τους φίλους, για τους οποίους υποστηρίζει ότι τώρα είναι «παραπλανημένοι». Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Κιθ Κέλογκ, ένας απόστρατος στρατηγός των ΗΠΑ που είναι η επιλογή του Τραμπ για ειδικός απεσταλμένος στην Ουκρανία και τη Ρωσία.



«Αν δεν είμαστε προσεκτικοί, (το ουκρανικό) θα μετατραπεί στο Βιετνάμ του Τραμπ. Αυτό συνέβη στον Ρίτσαρντ Νίξον. Κατέληξε να έχει την ‘’κυριότητα’’ του πολέμου, και έμεινε στην ιστορία ως ο πόλεμός του και όχι (ως πόλεμος) του (προέδρου) Λίντον Τζόνσον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπάνον.



Ο Κέλογκ υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου πρέπει να περιλαμβάνει σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει ξανά. Και έχει μιλήσει για τη διατήρηση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ ώστε να ασκήσει πίεση στη Μόσχα να δεχθεί μια αξιοπρεπή συμφωνία.



Παρά τη φιλία του με τον Κέλογκ, ο Μπάνον πιστεύει ότι αυτού του είδους η καθυστέρηση θα αυξήσει τον κίνδυνο να συρθούν οι ΗΠΑ βαθύτερα σε έναν πόλεμο που πιστεύει ότι δεν μπορεί να φέρει τη νίκη για την Ουκρανία και δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον της Αμερικής. Στα παρασκήνια, ασκεί σφοδρότατες πιέσεις ώστε ο Τραμπ να δηλώσει στην ομιλία του στην ορκωμοσία τη Δευτέρα ότι θα τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο.



Στην καθημερινή του ραδιοφωνική εκπομπή και το podcast, ο Μπάνον έκανε καμπάνια για αυτήν την ανακοίνωση την πρώτη μέρα. «Έχω τρελαθεί για να βεβαιωθώ ότι υπάρχει κάτι τη Δευτέρα, μια ανακοίνωση. Επειδή έχετε τον Κέλογκ να λέει ότι θα χρειαστούν 100 ημέρες, το παλιό κατεστημένο της εξωτερικής πολιτικής λέει έξι μήνες», είπε ο Μπάνον.



Υποστηρίζει ότι ο Τραμπ πρέπει να πει στον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «υπάρχει ένας νέος ‘’σερίφης’’ στην πόλη και θα ολοκληρώσουμε μια συμφωνία και θα την ολοκληρώσουμε γρήγορα». Ο Ζελένσκι θα πρέπει, συνεχίζει, να λάβει υπόψη του πώς ο Τραμπ οδήγησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τους ομήρους με τη Χαμάς.

«Δεν χάνω τον ύπνο μου για την Ευρώπη»

Ο 71χρονος είχε μαχητική διάθεση, ενθουσιασμένος από την εκλογική νίκη του Τραμπ, αλλά έτοιμος να συγκρουστεί για να διασφαλίσει ότι η Αμερική θα ξαναδιαμορφωθεί σύμφωνα με τις πολιτικές γραμμές MAGA (το κίνημα Make America Great Again – Κάντε την Αμερική Ξανά Μεγάλη) σχολιάζει το Politico.



Ο Μπάνον σημείωσε ότι δεν πιστεύει ότι η Ευρώπη εκτιμούσε πόσο συνεπής θα ήταν η δεύτερη θητεία του Τραμπ – και εκτόμησε ότι οι εγχώριοι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ δεν είναι επίσης κατάλληλα προετοιμασμένοι.



Μίλησε για τις «ημέρες της βροντής» που έρχονται, και είπε ότι το πλήθος των εκτελεστικών διαταγμάτων που θα ανακοινωθούν μετά την ορκωμοσία του Τραμπ τη Δευτέρα θα περιλαμβάνουν πιθανώς τη μετανάστευση, την ποικιλομορφία των προσλήψεων στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό, την ενέργεια και πιθανώς τους δασμούς. Υπολογίζει ότι θα ανακοινωθούν περίπου 50 διατάγματα, αν και περισσότερα από 100 άλλα είναι έτοιμα, εν αναμονή της υπογραφής από τους κυβερνητικούς δικηγόρους.



Ο Μπάνον συνέκρινε το 2025 με το 1932 όταν ο Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ εξελέγη για πρώτη φορά και ξεκίνησε το New Deal. «Ο (εκλογικός) συνασπισμός μας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι ήταν το 2016, πολύ ευρύτερος, πολύ βαθύτερος», επιτρέποντας να γίνουν περισσότερα, είπε ο Μπάνον, συμπεριλαμβανομένης της «αποδόμησης του διοικητικού κράτους».



Αλλά ένας μεγαλύτερος συνασπισμός φέρνει και κινδύνους. Ο Μπάνον ανησυχεί ότι οι νέοι «προσήλυτοι» της Σίλικον Βάλεϊ, συμπεριλαμβανομένου του δισεκατομμυριούχου της νέας τεχνολογίας Ίλον Μασκ, με τον οποίο έχει δημόσια αψιμαχίες, μπορεί να εκτρέψουν τον Τραμπ από τις πολιτικές του για να συνάψουν συμφωνίες για δικό τους όφελος.



Ήταν καυστικός για τους Ευρωπαίους και τη διατλαντική συμμαχία. «Αν κοιτάξετε το ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκεντρώσει δύο μάχιμα τμήματα Ευρωπαίων που είναι έτοιμα να πολεμήσουν», χλεύασε, παραπονούμενος ότι το ΝΑΤΟ είχε μετατραπεί σε αμερικανικό προτεκτοράτο, αντί να είναι συμμαχία.



«Η Ευρώπη την έχει ‘’βγάλει καθαρή’’ με την πρόωρη συνταξιοδότηση και την πλήρη υγειονομική περίθαλψη γιατί δεν πληρώνουν για την άμυνά τους», διαμαρτύρεται.



Αλλά ο Μπάνον είναι εξίσου εμφατικός ότι δεν είναι θαυμαστής του ηγέτη της Ρωσίας.



«Ο Πούτιν είναι κακός. Είναι πολύ κακός τύπος. Η KGB είναι κακοί τύποι. Αλλά… δεν χάνω τον ύπνο μου ανησυχώντας για τη ρωσική επιρροή στην Ευρώπη… Πρώτον, ο στρατός τους δεν έχει φτάσει καν στο Κίεβο. Σε τρία χρόνια, δεν μπόρεσαν να φτάσουν εκεί. Δεν έχουν καν πάρει το Χάρκοβο. Ξέρεις γιατί δεν χάνω τον ύπνο μου τη νύχτα; Γιατί ούτε οι Ευρωπαίοι τον χάνουν. Δεν θεωρούν τη Ρωσία πραγματική απειλή. Αν το έκαναν θα έριχναν πολύ περισσότερα χρήματα και στρατεύματα στο παιχνίδι», συνέχισε.

Είναι μεγάλος θαυμαστής του εγχειρήματος του Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία, και ως απόστρατος αξιωματικός ναυτικού πολέμου δηλώνει ότι θεωρεί την Αρκτική ως ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσει ότι η αμερικανική πατρίδα είναι ασφαλής τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα. «Ο Τραμπ δεν πρόκειται να εισβάλει στη Γροιλανδία», είπε, κουνώντας περιφρονητικά το χέρι. «Δεν χρειάζεται. Θα ψηφίσουν υπέρ της ανεξαρτησίας και μετά θα ψηφίσουν υπέρ της ένταξης στις Ηνωμένες Πολιτείες».



Ομοίως, η απόκτηση του ελέγχου της Διώρυγας του Παναμά είναι σημαντική για την αμερικανική άμυνα. «Οι άνθρωποι στον Παναμά έχουν "γδυθεί" από τις ελίτ εκεί κάτω. Βασικά έκαναν συμφωνίες.

Είναι ανοιχτό μυστικό. Έκαναν συμφωνίες με το ΚΚΚ (Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα(. Αγοράστηκαν και πληρώθηκαν, και τούς παρέδωσαν το κανάλι. Αυτό τελειώνει».

Υποστηρίζει ότι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες νομίζουν ότι είναι Ουίνστον Τσόρτσιλ, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τον πρώην ηγέτη των Βρετανών Συντηρητικών Μπόρις Τζόνσον, τον οποίο αποκάλεσε «εγκληματία πολέμου».



«Ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι το μεγαλύτερο ‘’χάλι’’ της Ευρώπης τα τελευταία δύο χρόνια. Έχετε ένα εκατομμύριο νεκρούς ή τραυματίες Ουκρανούς. Και θα καταλήξουμε, στην καλύτερη περίπτωση, θα καταλήξουμε ακριβώς εκεί που ξεκίνησε αυτό το πράγμα, όπως είπα πριν από τρία χρόνια. Και επειδή έχετε τον Μπόρις Τζόνσον και τον (Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ) Μακρόν, όλους αυτούς τους φαντασιόπληκτους που δεν θα πληρώσουν για την άμυνα τους. Θέλουν να είναι ‘’μεγάλα κεφάλια’’. Όλοι θέλουν να είναι Ουίνστον Τσόρτσιλ με τα χρήματα και τις ζωές άλλων ανθρώπων», λέει.

«ΜAGAμανιακοί»

Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο μεγάλη επιρροή ασκεί τώρα ο Μπάνον στον Τραμπ.



Το «δίδυμο» τα «έσπασε» όταν ο Μπάνον επέκρινε την οικογένεια του Τραμπ, χλεύασε τη νοημοσύνη του τότε προέδρου και επέκρινε τις λειτουργίες του Λευκού Οίκου σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν σε βιβλίο του δημοσιογράφου Μάικλ Γουλφ. Ο Τραμπ αποκήρυξε τον Μπάνον, και τον κατηγόρησε ότι «τα έχασε».



Αλλά και οι δύο τα βρήκαν λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, καθώς ο Τραμπ αποκάλεσε τον Μπάνον «έναν από τους καλύτερους μαθητές μου» και είπε ότι «λάτρευε να δουλεύει μαζί του». Το 2018, ο Μπάνον κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ υπέρ του Τραμπ με στόχο να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2018, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δεν αποκάλυψε πόσο συχνά μιλάει με τον Τραμπ, αλλά είπε ότι ήξερε ότι ο Τραμπ ακούει τις εκπομπές του, και συχνά στέλνει επαινετικές σημειώσεις.



Ένας Ευρωπαίος λαϊκιστής υποστηρικτής, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο θέρετρο του Τραμπ στη Φλόριντα τις τελευταίες εβδομάδες, εκμυστηρεύτηκε ότι ορισμένοι από τον στενό κύκλο του προέδρου βλέπουν τον Μπάνον και άλλους σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του Τραμπ ως «MAGAμανιακούς». «Με εξέπληξε πολύ», πρόσθεσε ο υποστηρικτής. Ζητώντας να μην κατονομαστεί με το όνομά του για να μιλήσει με ειλικρίνεια, πρόσθεσε: «Αλλά επίσης ανησυχούν με τον Μπάνον. Εκτιμούν ότι ασκεί μεγάλη επιρροή στους σκληροπυρηνικούς του MAGA και δεν θέλουν το κίνημα να στραφεί εναντίον τους».



Πράγματι, ο Μπάνον μπορεί να ξεσηκώσει ένα online πλήθος MAGA. Όταν επιφυλακτικοί Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με το πόσο σοφός είναι ο διορισμός του παρουσιαστή του Fox News, πρώην αξιωματικού της Εθνοφρουράς, Πιτ Χέγκσεθ στο υπουργείο Άμυνας, ο Μπάνον ήταν βασικό πρόσωπο στην οργάνωση μιας εκστρατείας της βάσης της MAGA για να διασώσει την υποψηφιότητά του. Και δεν λείπουν μέλη της MAGA και κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι που ικετεύουν να εμφανιστούν στην εκπομπή «War Room» του Μπάνον, καταδεικνύοντας την πολιτική της επιρροή.

«Πολιτικός πόλεμος στην Ευρώπη» με πρωταγωνιστή τον Μασκ

Ο Μπάνον επιδιώκει επίσης να μεταφέρει τον πολιτικό πόλεμο στην Ευρώπη. Έσπευσε να αλλάξει θέμα για να συζητήσει πώς ο λαϊκιστής ηγέτης της Βρετανίας Νάιτζελ Φάρατζ σχεδίασε την εκστρατεία του για το δημοψήφισμα για το Brexit κατά τη διάρκεια του δείπνου στο σπίτι του Μπάνον στο Καπιτώλιο. Σαφώς απολαμβάνει τις δυνητικές ευκαιρίες να στηρίξει τους ευρωπαίους λαϊκιστές και να ενισχύσει το ριζοσπαστικό λαϊκιστικό μήνυμα στην Ευρώπη.

Και βλέπει τον ρόλο του Ίλον Μασκ ως κρίσιμης σημασίας σε αυτή την προσπάθεια.



Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι φανατικός θαυμαστής του Μασκ. Άσκησε έντονη κριτική στον δισεκατομμυριούχο της νέας τεχνολογίας επειδή ζήτησε περισσότερες βίζες για ξένους εργάτες υψηλής ειδίκευσης. Ο Μπάνον θέλει μορατόριουμ στη μετανάστευση. Ήταν απογοητευμένος με τον Μασκ που στράφηκε πρόσφατα εναντίον του Φάρατζ και που είπε ότι πρέπει να αντικατασταθεί από τον ηγέτη του βρετανικού κόμματος Reform UK.



Ο Μπάνον και ο Μασκ έχουν επίσης έντονη διαφωνία για την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.



Ο Μασκ είναι θαυμαστής. Ο Μπάνον ήταν επίσης μέχρι πρόσφατα. Εδώ και εβδομάδες, εξαπολύει άγριες επιθέσεις εναντίον της σε συνεντεύξεις στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης περιγράφοντάς την σαν «αριστερή μεταμφιεσμένη σε λαϊκίστρια». Αυτό σηματοδοτεί μια έντονη αντίθεση με την αρχική του υποστήριξη.



«Είδα τις τεράστιες δυνατότητές της. Έχει τα καλύτερα προσόντα από οποιονδήποτε πολιτικό εκτός από τον Τραμπ στον κόσμο. Σκληρή, ευγενική, έξυπνη. Αυτό που συνέβη είναι ότι μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, έγινε αμέσως, όχι απλώς μετριοπαθής, αλλά υποστήριξε και τις κεντρικές δυνάμεις των Βρυξελλών, και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια του πολέμου της Ουκρανίας», εξήγησε.



Αλλά πρόσθεσε: «Η αποστολή μου είναι να την επαναφέρω σε καλό δρόμο».



Ελπίζει επίσης να βάλει τον Μασκ στον «σωστό δρόμο».



«Του το είπα αυτό και ότι μόλις τον κάνω λαϊκιστή εθνικιστή αντί για τεχνοφεουδάρχη παγκοσμιοποιητή, θα είμαστε καλά. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα είμαστε σε διαμάχη», ξεκαθάρισε.



Αν και παραπονιέται ότι ο Μασκ θα μπορούσε να είναι «ένα αστάθμητο στοιχείο», σημείωσε ότι τα χρήματα και η υποστήριξη που έδωσε στον Τραμπ στις εκλογές ήταν σημαντικά. Και προέβλεψε ότι ο Μασκ θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην Ευρώπη.



«Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη για αυτόν. Έχει δύο τακτικά πυρηνικά όπλα — απεριόριστα χρήματα και μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να αναδείξει ό,τι είναι σημαντικό και μπορεί να συντρίψει οποιονδήποτε άλλον», πρόσθεσε.



«Δεν υπάρχει κάποια κεντροδεξιά ή κεντροαριστερή κυβέρνηση στην ευρωπαϊκή ήπειρο που να μπορεί να αντέξει την επίθεσή του, αν αφοσιωθεί πλήρως (σε αυτό) όπως έκανε στις ΗΠΑ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.