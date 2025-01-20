Η δεύτερη αμερικανική προεδρία Ντόναλντ Τραμπ θα αποτελέσει έναυσμα για μια νέα ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, δήλωσε σε πανηγυρικό κλίμα ο Βίκτορ Ορμπάν, με τη νέα θητεία του να δίνει την ώθηση για την «κατάληψη» των Βρυξελλών, είπε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός, υποστηρικτής του Τραμπ από την αρχή εμφάνισης του μεγιστάνα στην πολιτική σκηνή, οραματίζεται μια «χρυσή εποχή» στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Βουδαπέστης υπό την προεδρία Τραμπ, παρά την προειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας ότι δασμοί που έχει προαναγγείλει να επιβάλει στην ΕΕ ο Αμερικανός επερχόμενος πρόεδρος θα βλάψουν την ουγγρική οικονομία.

«Λίγες μόνο ώρες απομένουν και ακόμη και ο ήλιος θα λάμψει διαφορετικά στις Βρυξέλλες. Ένας νέος πρόεδρος στις ΗΠΑ, μια μεγάλη παράταξη των Πατριωτών στις Βρυξέλλες, μεγάλος ενθουσιασμός», είπε ο Ορμπάν λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία Τραμπ, στην οποία ο Ούγγρος πρωθυπουργός δεν θα παραστεί.

«Έτσι μπορεί να ξεκινήσει η μεγάλη επίθεση. Συνεπώς, ξεκινώ τη δεύτερη φάση της επίθεσης που στοχεύει στην κατάληψη των Βρυξελλών», τόνισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός σε συνέδριο, σε συνέχεια της εμπρηστικής του ρητορικής κατά των Βρυξελλών.

Το κόμμα Fidesz του Ορμπάν και άλλα ακροδεξιά κόμματα στην ΕΕ συγκρότησαν πέρυσι την κοινοβουλευτική ομάδα των Πατριωτών στο Ευρωκοινοβούλιο. Η ομάδα, με επικεφαλής τον Εθνικό Συναγερμό της Γαλλίας, αποτελεί σήμερα η τρίτη μεγαλύτερη στο Ευρωκοινοβούλιο με 86 ευρωβουλευτές.

Τον Δεκέμβριο, η ουγγρική Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε ότι ενδεχόμενοι νέοι δασμοί που έχει δεσμευτεί να επιβάλει ο Τραμπ στις εισαγωγές προϊόντων κρατών-μελών της ΕΕ στις ΗΠΑ θα πλήξουν την οικονομική ανάπτυξη της Ουγγαρίας και θα αυξήσουν τον πληθωρισμό καθώς η οικονομία αυτής της ευρωπαϊκής χώρας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αυτοκινητοβιομηχανία της.

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός, ο οποίος επικρίνει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ανέφερε ότι η ΕΕ βρίσκεται σε κρίση επειδή δεν μπορεί να πετύχει την ευημερία των πολιτών της, δεν είναι σε θέση να σταματήσει την παράτυπη μετανάστευση και δεν μπορεί να θωρακίσει την ασφάλειά της.

«Εμείς στην Ουγγαρία είμαστε η αντιπολίτευση στο σύστημα των Βρυξελλών...Οι Βρυξέλλες είναι υπό κατοχή μιας αριστερής-φιλελεύθερης ολιγαρχίας», είπε, συμπληρώντας: «Στις ευρωεκλογές πλησιάσαμε σε μια πραγματική ευκαιρία για μια νέα ακροδεξιά πλειοψηφία που μπορεί να αντικαταστήσει την ελίτ των Βρυξελλών».

Πηγή: skai.gr

