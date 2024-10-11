Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε σήμερα την επίσκεψή του στο Τουρκμενιστάν από τον χώρο διεξαγωγής διεθνούς διάσκεψης, όπου μίλησε νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ρώσος πρόεδρος, «μια νέα παγκόσμια τάξη είναι απαραίτητη, όπου ο πλούτος να κατανέμεται με πιο δίκαιο τρόπο και οι απόψεις της κάθε χώρας να λαμβάνονται υπόψη».

Στη διάσκεψη στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, το Ασγκαμπάτ, συμμετέχουν ηγέτες περιφερειακών χωρών και ο Πούτιν αναμένεται να έχει ξεχωριστές συνομιλίες με τον ομόλογό του τού Τουρκμενιστάν, τον Σερντάρ Μπερντιμουχαμέντοφ.

Οπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο ο Ρώσος πρόεδρος στο περιθώριο της διάσκεψης, αναμένεται να έχει συνομιλίες για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος επίσης πρόκειται να συμμετάσχει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

