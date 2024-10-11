Σε αεροπορική επιδρομή χθες στη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικός Τζιχάντ» στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς, Μοχάμεντ Αμπντουλάχ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων «πολλών επιθέσεων» εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών.

VRIJDAG 11-10-2024

De Israëlische luchtmacht voerde 's nachts een aanval uit op een terroristische cel in de stad Tulkarm op de Westelijke Jordaanoever. Dit resulteerde in de uitschakeling van Muhammad Abdullah, het hoofd van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ)-cel in het… pic.twitter.com/lC1tBKP3bS October 11, 2024

Το «Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ στην Παλαιστίνη» (Palestinian Islamic Jihad, PIJ) όπως είναι ολόκληρος ο τίτλος της οργάνωσης, ιδρύθηκε το 1981 και έχει έδρα τη Ραμάλα της Δυτικής Οχθης, με κύριο χρηματοδότη και οικονομικό υποστηρικτή του το Ιράν.

Η επίσημη σημαία της οργάνωσης

Η ένοπλη πτέρυγά της, οι Ταξιαρχίες al-Quds, ιδρύθηκε το 1992 και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ένοπλη ομάδα στη Γάζα μετά τις Ταξιαρχίες Izz al-Din al-Qassam της Χαμάς (IQB).

Ενώ αναδύθηκε μέσα από το δίκτυο της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Παλαιστίνη, ο Ισλαμικός Τζιχάντ σύντομα εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή οργάνωση, που διαμορφώθηκε από τον αυξανόμενο μιλιταρισμό και επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την Ιρανική Επανάσταση του 1979.

Μαζί με τη Χαμάς και έξι άλλες ένοπλες οργανώσεις είναι μέλος της μέλος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, με στόχο την ίδρυση ενός κυρίαρχου ισλαμικού παλαιστινιακού κράτους και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες επιθέσεις στο Ισραήλ.

Επίσης, η οργάνωση πιστεύεται ότι έχει καλές σχέσεις και με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Αρχηγός (γενικός γραμματέας) του Ισλαμικού τζιχάντ στην Παλαιστίνη είναι από το 2018 ο Ziyad al-Nakhalah, ο οποίος διαδέχτηκε τον Ramadan Shalah, ένα από τα πρώτα μέλη του PIJ που υπέστη εγκεφαλικό.

Πολλά κράτη θεωρούν την οργάνωση τρομοκρατική.

