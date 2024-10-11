Το Ισραήλ επέκρινε σήμερα σφοδρά, χαρακτηρίζοντάς τα «σκανδαλώδη», τα συμπεράσματα έρευνας του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα οποία επιδιώκει σκοπίμως να καταστρέψει το σύστημα υγείας στη Λωρίδα της Γάζας και κακομεταχειρίζεται τους Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Χθες Πέμπτη η Διεθνής Ανεξάρτητη Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ (CoI) εκτίμησε σε έκθεσή της ότι “το Ισραήλ εφαρμόζει συντονισμένη πολιτική καταστροφής του συστήματος υγείας στη Γάζα” στο πλαίσιο του πολέμου που διεξάγει κατά της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Επιτροπή εκτίμησε ότι αυτές οι «αδιάκοπες και σκόπιμες» επιθέσεις του Ισραήλ «εναντίον του ιατρικού προσωπικού» ισοδυναμούν «με έγκλημα πολέμου και το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της εξόντωσης».

Σε μακρά ανακοίνωσή της που εκδόθηκε σήμερα, η αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον ΟΗΕ στη Γενεύη απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές.

«Αυτή η έκθεση αποτελεί νέα κατάφωρη απόπειρα από την πλευρά της CoI να απονομιμοποιήσει την ίδια την παρουσία του κράτους του Ισραήλ και να παρεμποδίσει το δικαίωμά του να προστατεύει τον λαό του, αποκρύπτοντας τα εγκλήματα τρομοκρατικών οργανώσεων», τόνισε η πρεσβεία του Ισραήλ.

«Αυτή η έκθεση παρουσιάζει χωρίς ντροπή τις επιχειρήσεις του Ισραήλ σε γεμάτες με τρομοκράτες υποδομές υγείας στη Γάζα σα να πρόκειται για μια στρατηγική κατά του συστήματος υγείας, αγνοώντας εντελώς τις αδιάσειστες αποδείξεις ότι ιατρικές δομές στη Γάζα χρησιμοποιούνται συστηματικά από τη Χαμάς και τον παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ για τρομοκρατικές δραστηριότητες», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Το Ισραήλ απέρριψε εξάλλου τις κατηγορίες περί γενικευμένης και συστηματικής κακομεταχείρισης των Παλαιστίνιων κρατουμένων, κάτι που αποτελεί έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

«Το Ισραήλ παραμένει απόλυτα δεσμευμένο στις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που αφορούν τη μεταχείριση των κρατουμένων», υπογράμμιζε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «αυτό περιλαμβάνει την απαγόρευση της χρήσης υπερβολικής βίας και την κακομεταχείριση».

Παράλληλα το Ισραήλ κατηγόρησε την Επιτροπή ότι δημιουργεί μια «εναλλακτική πραγματικότητα», συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην «επιδείνωση της σύγκρουσης αυτής».

«Καλούμε τα κράτη να καταγγείλουν αυτή τη μεροληπτική προσέγγιση, που απλώς αμαυρώνει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του ΟΗΕ στο σύνολο του», κατέληγε η ανακοίνωση.

Η CoI αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους ειδικούς και συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2021 για να ερευνήσει τις φερόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στο Ισραήλ και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η έκθεση αυτή είναι η δεύτερη που δημοσιεύει η Επιτροπή μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

