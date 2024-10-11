Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι είναι «έτοιμο να υπερασπιστεί την κυριαρχία του» σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ, το οποίο έχει υποσχεθεί να ανταποδώσει τα πυρά ιρανικών πυραύλων.

Το Ιράν «είναι πλήρως έτοιμο να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά του απέναντι σε κάθε επίθεση που στοχοποιεί τα ζωτικά συμφέροντα και την ασφάλειά του», δήλωσε ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη.

Όπως είπε, η Τεχεράνη «δεν επιδιώκει ούτε τον πόλεμο ούτε την κλιμάκωση», αλλά θα ασκήσει «το εγγενές δικαίωμά της στη νόμιμη άμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» και θα ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφάλειας για τη «νόμιμη απάντησή» της.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ πάντως που συνεδρίασε δεν κατέληξε σε απόφαση για το πώς θα απαντήσει στην πυραυλική επίθεση του Ιράν μετά από συζητήσεις για το θέμα, δήλωσε αξιωματούχος στο CNN την Παρασκευή.

Επισήμανε επίσης ότι τα χάσματα μεταξύ των θέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ μειώνονταν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του δήλωσε ότι τα αντίποινα του Ισραήλ για την πυραυλική επίθεση θα πρέπει να είναι «αναλογικά».

Την 1η Οκτωβρίου, το Ιράν εξαπέλυσε κάπου 200 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, επίθεση που παρουσιάστηκε ως αντίποινα στον φόνο του ηγέτη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στην Τεχεράνη, η οποία αποδόθηκε στο Ισραήλ, και του ηγέτη της λιβανικής Χεζμπολάχ καθώς και ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ έχει ορκιστεί ότι θα ανταποδώσει, με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ να προαναγγέλλει την Τετάρτη πως η επίθεση θα είναι «θανατηφόρα, ακριβής και αιφνιδιαστική».

«Δεν θέλουμε πόλεμο», αλλά «δεν τον φοβόμαστε και θα είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera χθες, Πέμπτη.

