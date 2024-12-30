Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα στα Γρεβενά, στην κυκλοφορία των οχημάτων δεν παρατηρούνται προβλήματα. Στην Καστοριά, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στην επαρχιακή οδό Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18ο έως το 28ο χιλιόμετρο και στην επαρχιακή οδό Καστοριάς - Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 33ο έως το 48ο χιλιόμετρο. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του κάθετου άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, καθώς και στο εθνικό και λοιπό επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά.

Στην Κοζάνη, η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Στην Φλώρινα, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στην επαρχιακή οδό Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο έως το 30ο χιλιόμετρο. Επίσης, υπάρχει τροποποίηση στην προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο έως το 30ο χιλιόμετρο. Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, εκχιονισμού και έκτακτης ανάγκης, εφόσον φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά.

Με κοινή απόφαση των διευθύνσεων αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.