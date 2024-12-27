Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Νομού Αττικής προχωρά η αστυνομία μέσω σχετικής ανακοίνωσης εξαιτίας του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι:

Για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων ενόψει εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, από την 22:00΄ ώρα σήμερα 27-12-2024 έως την 16:00’ ώρα του Σαββάτου 28-12-2024:

δε θα επιτρέπεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων:

Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας , στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη μέχρι τη χ/θ 57,300 (όρια Ν. Αττικής).

, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη μέχρι τη χ/θ 57,300 (όρια Ν. Αττικής). Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Π.Ε.Ο Ελευσίνας- Θηβών από τη χ/θ 5,000 (πρατήριο καυσίμων REVOIL- πρώην CYCLON) έως τα όρια του Ν. Αττικής με το Ν. Βοιωτίας (χ/θ 30,000).

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα παρακάτω οχήματα:

Οχήματα οδικής βοήθειας,

Φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι,

Οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, προς το σκοπό εγκατάστασης οδικής σήμανσης, στην αριστερή λωρίδα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας, ως εξής:

Από τη χ/θ 18,000 έως τη χ/θ 20,000 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία και

Από τη χ/θ 57,000 έως τη χ/θ 55,500 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν.

Επιπλέον, από ώρα 22:00’ σήμερα 27-12-2024 και μέχρι νεοτέρας, για το σύνολο του οδικού δικτύου του Νομού Αττικής, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες, ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δε φέρουν ειδικά ελαστικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των εν λόγω οχημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στα ανωτέρω οδικά τμήματα προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους και δημιουργίας πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Νέα Οδός: Συστάσεις προς τους οδηγούς ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων

Η Νέα Οδός ενημέρωσε νωρίτερα από τη μεριά της τους οδηγούς ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με ισχύ από σήμερα Παρασκευή 27/12 έως και αύριο Σάββατο 28/12, προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με κύριο χαρακτηριστικό τις πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Εύβοιας και Αττικής (πρωινές ώρες Σαββάτου), καθώς και της Ανατολικής Στερεάς.

Η Νέα Οδός τονίζει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση των φαινομένων. Συνιστά δε στους οδηγούς που πρόκειται να ταξιδέψουν τα παρακάτω:

Να ενημερωθούν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους για τον καιρό και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, καλώντας την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της εταιρίας.

Όσοι οδηγοί ενδιαφέρονται για το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας) μπορούν να καλούν στο 22950 26900. Όσοι οδηγοί ενδιαφέρονται για την Ιόνια Οδό (Αντίρριο – Ιωάννινα) μπορούν να καλούν στο 2641 306 306 (καθημερινά και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 20:00 και Κυριακή 10:00 με 18:00).

Αν χρειαστεί, να μεταβάλλουν το πρόγραμμά τους για να αποφύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησής τους.

Να διαθέτουν επαρκή ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ του οχήματός τους.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Τροχαίας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να καλούν το 1075.

Σχετικά με τις αντιολισθητικές αλυσίδες υπενθυμίζεται:

Οι αλυσίδες τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς.

Η ταχύτητα με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 χλμ./ώρα.

Οι αλυσίδες είναι σωστά τοποθετημένες όταν δείχνουν και είναι τεντωμένες.

Επισημαίνουμε ότι η οδήγηση και η στάση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) είναι επικίνδυνη για τον οδηγό και το όχημά του. Χρήση της ΛΕΑ πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και αντιολισθητικές αλυσίδες

Mε απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων ή λοιπών μέσων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς το σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, στο ρεύμα πορείας με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα επί του οδικού άξονα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, από Χ.Θ. 484+00 (Διόδια Μαλγάρων) έως Χ.Θ.474+00 (Κόμβος Κλειδίου, από τις 10 σήμερα το βράδυ έως αύριο στις 4 το απόγευμα.

Από τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται:

- τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ., κλπ)

- τα οχήματα οδικής βοήθειας

- τα οχήματα που μεταφέρουν αλάτι

- τα οχήματα που κατευθύνονται από κόμβο Κλειδίου προς Εγνατία οδό (Βέροια,Κοζάνη κ.τ.λ.)

Εξάλλου, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, από απόψε στις 10 το βράδυ έως αύριο 28 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα η κυκλοφορία , στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από το 471 χιλιόμετρο (όρια με διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης) μέχρι το 400 χιλιόμετρο (όρια με διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας), με κατεύθυνση προς Αθήνα, η κυκλοφορία κάθε είδους βαρύ όχημα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, για ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα αλλά και λόγω εκδήλωσης των δυσμενών καιρικών φαινομένων. Από την απαγόρευση κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Επίσης, σύμφωνα με αποφάσεις των διευθύνσεων Αστυνομίας Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας καθώς και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για το σύνολο του οδικού δικτύου των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς και Πιερίας, καθώς και στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει και σε όλο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας και Χαλκιδικής, σύμφωνα με αποφάσεις των διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Πέλλας και Χαλκιδικής.

Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα Παρασκευή (27.12.2024) οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις θα παρουσιάσουν εξασθένηση στις περισσότερες περιοχές, αλλά αύριο Σάββατο (28.12.2024) αναμένεται πρόσκαιρη έξαρση των φαινομένων σε όλη την ανατολική Ελλάδα.

Αναλυτικά:

Την Παρασκευή (27.12) στην Κρήτη θα εκδηλώνονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και στα ορεινά χιονοπτώσεις. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από νωρίς το βράδυ στα ορεινά και ημιορεινά και τη νύχτα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά από 200 μέτρα και άνω). Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, στην ανατολική και τη νότια Εύβοια, την ανατολική Αττική και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο (8 με 9 και από το απόγευμα 8 μποφόρ). Το Σάββατο (28.12) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο, τις Σποράδες (τις πρωινές ώρες), την Εύβοια (μέχρι το μεσημέρι), τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κατά τόπους στην Κρήτη και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, τα ορεινά και ημιορεινά της Εύβοιας, της Αττικής (τις πρωινές ώρες), των νησιών του βόρειου και του ανατολικού Αιγαίου, των βορείων Κυκλάδων και της Κρήτης. Οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές, μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις πρωινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά της Εύβοιας και της ανατολικής Στερεάς.

Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο (8 και τοπικά 9 μποφόρ).

Πηγή: skai.gr

