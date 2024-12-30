Το αδιαχώρητο στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων μετά τις πυκνές χιονοπτώσεις

«Πατείς με... πατώ σε» γίνεται στα Καλάβρυτα με χιλιάδες επισκέπτες να έχουν σπεύσει στο Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων από το σαββατοκύριακο που μας πέρασε προκειμένου να απολαύσουν το ολόλευκο τοπίο.

Μετά και τις τελευταίες ισχυρές χιονοπτώσεις,ο Χελμός «ντύθηκε» στα λευκά και σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια που επικράτησε το Σαββατοκύριακο, τους καθαρούς δρόμους και κυρίως τον εκσυγχρονισμό του Χιονοδρομικού Κέντρου, σημειώθηκε το αδιαχώρητο στα Καλάβρυτα.

Ο αριθμός των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ενώ η πληρότητα ενόψει και της Πρωτοχρονιάς είναι αυξημένη.

Περίπου 10.000 είναι οι επισκέπτες σήμερα, όπου άνοιξε και η πίστα στην Κορυφή του βουνού.

Φέτος έχει ρίξει σε ποσότητα χιονιού μέχρι τώρα όσο είχε ρίξει πέρυσι όλον τον χειμώνα.

