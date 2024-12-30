Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το αδιαχώρητο στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων μετά τις πυκνές χιονοπτώσεις- 10.000 επισκέπτες μόνο για σήμερα (pics)

Μόνο σήμερα, 10.000 επισκέπτες υπολογίζεται πως επισκέφθηκαν το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων για να απολαύσουν το ολόλευκο τοπίο και να παίξουν στο χιόνι

Το αδιαχώρητο στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων μετά τις πυκνές χιονοπτώσεις

«Πατείς με... πατώ σε» γίνεται στα Καλάβρυτα με χιλιάδες επισκέπτες να έχουν σπεύσει στο Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων από το σαββατοκύριακο που μας πέρασε προκειμένου να απολαύσουν το ολόλευκο τοπίο.

0909

Μετά και τις τελευταίες ισχυρές χιονοπτώσεις,ο Χελμός «ντύθηκε» στα λευκά και σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια που επικράτησε το Σαββατοκύριακο, τους καθαρούς δρόμους και κυρίως τον εκσυγχρονισμό του Χιονοδρομικού Κέντρου, σημειώθηκε το αδιαχώρητο στα Καλάβρυτα.

Ο αριθμός των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ενώ η πληρότητα ενόψει και της Πρωτοχρονιάς είναι αυξημένη.

Περίπου 10.000 είναι οι επισκέπτες σήμερα, όπου άνοιξε και η πίστα στην Κορυφή του βουνού.

Φέτος έχει ρίξει σε ποσότητα χιονιού μέχρι τώρα όσο είχε ρίξει πέρυσι όλον τον χειμώνα.

090909

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καλάβρυτα χιονοδρομικό κέντρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark