Γλυφάδα: Αναζητούνται τρεις Τούρκοι υπήκοοι για το πιστόλι σε Airbnb

Ένα πιστόλι που βρέθηκε σε διαμέρισμα ενοικιαζόμενο μέσω Airbnb στη Γλυφάδα, απασχολεί τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ.

Το πιστόλι βρέθηκε από ενοικιαστή, ο οποίος μπήκε στο διαμέρισμα το περασμένο Σάββατο, 28-12-2024 και μόλις είδε το όπλο ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη και αυτός με τη σειρά του την Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, δήλωσαν ότι μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου διέμεναν εκεί τρεις Τούρκοι, οι οποίοι μίσθωναν το διαμέρισμα από τις 9 Δεκεμβρίου, την ίδια μέρα δηλαδή που σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στη Γλυφάδα, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Τούρκοι υπήκοοι και τραυματίστηκε ένας ακόμα και αποδόθηκε σε ξεκαθάρισμα μεταξύ ομάδων της τούρκικης μαφίας.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία για διασύνδεση των συγκεκριμένων ενοικιαστών του διαμερίσματος με την αιματηρή επίθεση στη Γλυφάδα, καθώς οι δράστες του μακελειού έχουν αναγνωριστεί, αλλά γίνεται έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους, προκειμένου να εξεταστούν για το όπλο.

Το πιστόλι με μία γεμιστήρα και 16 φυσίγγια, που κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, εστάλη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου εξετάζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια εγκληματική ενέργεια.

Σημειώνεται ότι μετά την αιματηρή επίθεση στη Γλυφάδα είχαν συλληφθεί δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι ήδη προφυλακίστηκαν, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμα μέχρι στιγμής άλλοι 12 από τη ΔΑΟΕ (το «ελληνικό FBI»), σε δύο επιχειρήσεις που έγιναν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.