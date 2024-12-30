Το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας γιόρτασε τα 30 του χρόνια

Τα τριάντα του χρόνια γιόρτασε, σε μια λαμπρή εκδήλωση, το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα αλλά και δεκάδων παιδιών με τους γονείς τους.

Το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας ξεκίνησε να λειτουργεί το 1994 στην Πλάκα και, συγκεκριμένα, στον αριθμό 14 της οδού Κυδαθηναίων.

Το 2016, ωστόσο, «μετακόμισε» στο κτίριο όπου στεγάζεται και το Ωδείο Αθηνών, στη συμβολή των Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ρηγίλλης.

Για να γιορτάσει τα «γενέθλιά» του, στήθηκε μια μεγάλη εκδήλωση την Κυριακή, με μικρούς και μεγάλους να ανακαλύπτουν στιγμές από την 30χρονη διαδρομή του, να δημιουργούν αυτοσχέδια μουσικά όργανα, να γράφουν στίχους, να τραγουδούν, να συλλέγουν ευχές και, φυσικά, να παίζουν όλοι και όλες μαζί. Στο τέλος, τα παιδιά, έχοντας μαζί τους τον δήμαρχο Αθηναίων, έφτιαξαν την τούρτα για τα 30 χρόνια του Παιδικού Μουσείου και έσβησαν τα κεράκια.

«Χρόνια Πολλά στο Παιδικό Μουσείο. Γιορτάζουμε τα 30 χρόνια. Πολλά συγχαρητήρια στους δημιουργούς του, στους ανθρώπους που το στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και ευχόμαστε να γεμίζει πάντα με παιδιά, με χαμόγελα, με παιχνίδια και γνώση» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η ιστορία και ο σκοπός του Παιδικού Μουσείου

Το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, ένα μουσείο πολυθεματικό με διαδραστικά εκθέματα, βασισμένο στις σύγχρονες παιδαγωγικές και μαθησιακές θεωρίες, δημιουργήθηκε το 1994 και είναι αποτέλεσμα της καινοτόμου συνεργασίας του Σωματείου «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

Όπως αναφέρει ο ΟΠΑΝΔΑ, ακρογωνιαίος λίθος για τη δημιουργία του Παιδικού Μουσείου της Αθήνας το 1994 υπήρξε η Αιμιλία Γερουλάνου που ως αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων συνέβαλε τα μέγιστα για να υπάρξει το Παιδικό Μουσείο, στην οδό Κυδαθηναίων 14, στην Πλάκα όπου λειτούργησε για 22 χρόνια και από το 2017 μέχρι σήμερα στεγάζεται και λειτουργεί στο ισόγειο του εμβληματικού κτιρίου του Ωδείου Αθηνών.

Το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, ένα από τα περίπου 400 Παιδικά Μουσεία στον κόσμο, είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών έως 12 χρόνων αλλά και των γονιών και των εκπαιδευτικών που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου είναι τρισδιάστατα περιβάλλοντα που δίνουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τη θεματική που πραγματεύονται, με συμμετοχικό τρόπο μέσα από τη χρήση αντικειμένων. Αντλούν τις θεματικές τους από τον κόσμο των φυσικών επιστημών, τις τέχνες, τον πολιτισμό, την επικαιρότητα, καθώς και την καθημερινότητα των παιδιών και αξιοποιούνται ως εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. Τα εκθέματα ενισχύουν τη συνεργασία και αλληλεπίδραση ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, μαθητές και εκπαιδευτικούς υποστηρίζοντας τη δια βίου μάθηση μέσα από τη φιλοσοφία του «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω».

Μερικά από τα πιο δημοφιλή εκθέματα που έχουν αναπτυχθεί και λειτουργήσει στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας είναι τα εξής: «Φυσαλίδες», «Γεια σου Πυθαγόρα», «Έργο Μετρό», «Κουζίνα», «Αγορά», «Σοφίτα», «Παιχνιδότοπος» (για παιδιά 0-3 χρόνων), «Οδηγώ και περπατώ με ασφάλεια», «Το Αβητάρι της διατροφής» κ.λπ.

Στα εκθέματα του Μουσείου υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για ομάδες παιδιών από βρεφικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και ενηλίκων από ΙΕΚ και πανεπιστήμια, τμήματα προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, μουσειολογίας κ.λπ. καθώς και για οικογένειες.

Στα 30 χρόνια λειτουργίας του έχει συνεργαστεί με άλλα μουσεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, δήμους, εκδοτικούς οίκους, σχολεία, εταιρείες, πρεσβείες, υπουργεία, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς, γονείς προωθώντας έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που δίνει έμφαση στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1994 έως σήμερα:

· 1.000.000 ενήλικες και παιδιά, έχουν επισκεφθεί το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας και έχουν λάβει μέρος στα εκπαιδευτικά του προγράμματα

· 18.000 εκπαιδευτικοί έχουν λάβει μέρος μαζί με τις τάξεις του σε 15.000 εκπαιδευτικά προγράμματα

· 45 εκθέματα έχουν σχεδιαστεί και λειτουργήσει στο Μουσείο

· 5.300 εθελοντές έχουν προσφέρει τον χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία τους

Το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας λειτουργεί:

Τρίτη έως Πέμπτη για σχολικές ομάδες κατόπιν επικοινωνίας στο 2103312995 και για το κοινό Παρασκευή 17:00-20:00 και Σάββατο & Κυριακή 11:00-15:00

Οι χρονικές ζώνες κατά τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη είναι:

Παρασκευή: 17:00 – 20:00

και

Σάββατο και Κυριακή : 11:00 – 12:45 και 13:15 – 15:00.

Η είσοδος στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας είναι ελεύθερη, όμως πρέπει να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας μέσα από αυτόν τον σύνδεσμο:

