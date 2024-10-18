ΠΟΥ: Το Ισραήλ δεν επιτρέπει σε ειδικευμένους γιατρούς να μπουν στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την είσοδο σε ειδικευμένους ιατρούς που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Από τον Αύγουστο, αιτήματα οκτώ οργανώσεων με πάνω από 50 ειδικευμένους ιατρούς έχουν απορριφθεί λόγω του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε ο ΠΟΥ την Πέμπτη.

Οι ειδικοί φιλοδοξούσαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη σε υγειονομικούς που πασχίζουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες που παρατηρούνται στα λιγοστά νοσοκομεία τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο ΠΟΥ.

Το CNN μετέδωσε πως μεταξύ των οργανώσεων στις οποίες απαγορεύτηκε η είσοδος στη Λωρίδα της Γάζας ήταν η αμερικανοπαλαιστινιακή PANA (Palestinian American Medical Association), η οποία παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε Παλαιστινίους που τις έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρόκειται για την πρώτη φορά που το Ισραήλ αρνείται σε οργανώσεις να συμμετάσχουν σε εκστρατεία παροχής βοήθειας για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας. Ο ΠΟΥ απηύθυνε έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση ομάδων παροχής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

