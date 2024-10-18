Ο Χάρι Στάιλς αποχαιρετά τον πρώην συνοδοιπόρο του στους One Direction, Λίαμ Πέιν

Ο Βρετανός τραγουδιστής Χάρι Στάιλς τίμησε τη μνήμη του πρώην συνοδοιπόρου του στους One Direction, Λίαμ Πέιν, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 31 ετών, πέφτοντας από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Αργεντινή.

«Είμαι πραγματικά συντετριμμένος από τον θάνατο του Λίαμ» έγραψε ο τραγουδιστής σε ανάρτησή του στο Instagram. «Η μεγαλύτερη χαρά του ήταν να κάνει άλλους ανθρώπους ευτυχισμένους και ήταν τιμή μου να βρίσκομαι στο πλευρό του» συμπλήρωσε, περιγράφοντας τον Πέιν ως έναν ανοιχτόκαρδο άνθρωπο γεμάτο αγάπη και ενέργεια.

Ο Λίαμ Πέιν, ο οποίος έγινε διάσημος με το συγκρότημα One Direction, έχασε τη ζωή του την Τετάρτη, πέφτοντας από μπαλκόνι στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Αν και οι λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατό του παραμένουν ασαφείς, ο Πέιν είχε μιλήσει δημοσίως σχετικά με τη μάχη που έδινε με θέματα ψυχικής υγείας και την κατανάλωση αλκοόλ, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση του να είναι διάσημος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

