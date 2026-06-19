Την εντυπωσιακή στιγμή που Ουκρανοί καταστρέφουν ρωσικό drone (πιθανόν Sahed) κατέγραψε κάμερα.

Amazing Ukrainian ingenuity. This is the cheapest way to neutralize russian threats.



Ukrainian interceptor drones such as the Wild Hornets STING and SkyFall P1-SUN typically cost around $1,000–2,500 per unit, depending on the model and configuration.



Meanwhile, the russian… pic.twitter.com/jI3Sk52z8L June 18, 2026



Τα ουκρανικά αναχαιτιστικά drones, όπως τα Wild Hornets STING και SkyFall P1-SUN, κοστίζουν συνήθως περίπου $1,000-2,500 ανά μονάδα, ανάλογα με το μοντέλο και τη διαμόρφωση. Στο μεταξύ, τα ρωσικά drones τύπου Shahed κοστίζουν περίπου $20,000-$70,000 ανά μονάδα, ανάλογα με το μοντέλο και τη διαμόρφωση.

Αναχαιτιστικά όπως το STING αποτελούν μια χαμηλού κόστους εναλλακτική στα πανάκριβα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, καθώς μπορούν να καταδιώξουν τις πιο αργές ρωσικές εκδόσεις των Shahed. Σύμφωνα με το Reuters, το STING φτάνει ταχύτητες έως και 280 χλμ/ώρα και έχει μέγιστη εμβέλεια περίπου 37 χιλιομέτρων – συνδυασμός που του επιτρέπει να εντοπίζει και να καταδιώκει drones ώστε να συγκρουστεί με αυτά, καταστρέφοντάς τα με εκρηκτικά.



Η απόδοση της επένδυσης είναι 20 προς 1.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.