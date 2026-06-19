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Δείτε βίντεο: Εντυπωσιακά πλάνα της καταστροφής ρωσικού drone από Ουκρανό

Τα ουκρανικά αναχαιτιστικά drones, όπως τα Wild Hornets STING και SkyFall P1-SUN, κοστίζουν συνήθως περίπου $1,000-2,500 ανά μονάδα, ανάλογα με το μοντέλο

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Drone

Την εντυπωσιακή στιγμή που Ουκρανοί καταστρέφουν ρωσικό drone (πιθανόν Sahed) κατέγραψε κάμερα. 


Τα ουκρανικά αναχαιτιστικά drones, όπως τα Wild Hornets STING και SkyFall P1-SUN, κοστίζουν συνήθως περίπου $1,000-2,500 ανά μονάδα, ανάλογα με το μοντέλο και τη διαμόρφωση. Στο μεταξύ, τα ρωσικά drones τύπου Shahed κοστίζουν περίπου $20,000-$70,000 ανά μονάδα, ανάλογα με το μοντέλο και τη διαμόρφωση.

Αναχαιτιστικά όπως το STING αποτελούν μια χαμηλού κόστους εναλλακτική στα πανάκριβα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, καθώς μπορούν να καταδιώξουν τις πιο αργές ρωσικές εκδόσεις των Shahed. Σύμφωνα με το Reuters, το STING φτάνει ταχύτητες έως και 280 χλμ/ώρα και έχει μέγιστη εμβέλεια περίπου 37 χιλιομέτρων – συνδυασμός που του επιτρέπει να εντοπίζει και να καταδιώκει drones ώστε να συγκρουστεί με αυτά, καταστρέφοντάς τα με εκρηκτικά.

Η απόδοση της επένδυσης είναι 20 προς 1.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Drone
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