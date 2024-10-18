Τραμπ για Ζελένσκι: Από τους καλύτερους πλασιέ που έχω δει ποτέ - Δεν έπρεπε να αφήσει τον πόλεμο να ξεκινήσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μερίδιο ευθύνης για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Δεν θα έπρεπε ποτέ να αφήσει αυτόν τον πόλεμο να ξεκινήσει» είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον YouTuber Πάτρικ Πετ-Ντέιβιντ.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μια απρόκλητη, ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Έκτοτε το Κίεβο, με τη βοήθεια της Δύσης, πολεμά τους Ρώσους εισβολείς. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στην Ουκρανία, με στρατιωτική βοήθεια εκτιμώμενης αξίας 50 δισ. δολαρίων, αρκετά μικρότερη βέβαια σε σύγκριση με τους ισχυρισμούς του Τραμπ.

Για ακόμη μια φορά, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε ενστάσεις σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

«Θεωρώ πως ο Ζελέσνκι είναι ένας από τους καλύτερους πλασιέ που έχω δει ποτέ. Κάθε φορά που έρχεται, του δίνουμε 100 δισ. δολάρια. Ποιος άλλος πήρε τόσα χρήματα στην ιστορία; Αυτό δεν έχει προηγούμενο» είπε.

Σημείωσε πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλει να βοηθήσει την Ουκρανία, αφού αισθάνεται «πολύ άσχημα για αυτούς τους ανθρώπους». Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο γερουσιαστής του Οχάιο Τζέι Ντι Βανς, έχει ταχθεί σθεναρά κατά της παροχής βοήθειας στην Ουκρανία.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ επανέλαβε τον έωλο ισχυρισμό του ότι εάν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ο πόλεμος αυτός δεν θα ξεσπούσε. Σημείωσε ότι πόλεμος δεν ξέσπασε στα τέσσερα χρόνια που ήταν στον Λευκό Οίκο και «δεν επρόκειτο να συμβεί ποτέ». Διαβεβαίωσε ότι εφόσον κερδίσει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, θα μπορέσει να τερματίσει τον πόλεμο πριν από την τελετή ορκωμοσίας στις 20 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η εκλογική αναμέτρηση του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ με την Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις προμηνύεται εξαιρετικά αμφίρροπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

