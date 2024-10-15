Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσαν ότι το Ισραήλ πρέπει να λάβει επειγόντως μέτρα για να βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα για την αποφυγή νομικών ενεργειών αναφορικά με τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

«Σας γράφουμε τώρα για να υπογραμμίσουμε τη βαθιά ανησυχία της αμερικανικής κυβέρνησης για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και να αναζητήσουμε επείγουσες και βιώσεις ενέργειες από την κυβέρνησή σας αυτόν τον μήνα για να αντιστρέψουμε αυτήν την πορεία», έγραψαν σε επιστολή τους στις 13 Οκτωβρίου προς τους Ισραηλινούς ομολόγους τους Μπλίνκεν και Όστιν, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του Axios στο X.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

