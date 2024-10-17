Το Ισραήλ επέτρεψε σε 50 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια να περάσουν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ώρες αφότου οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι έστειλαν επιστολή που προειδοποιούσε ότι η συνέχιση της προμήθειας όπλων από την Ουάσιγκτον κινδυνεύει εάν η Ιερουσαλήμ δεν λάβει σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στον θύλακα εντός 30 ημερών.

Πενήντα φορτηγά που μετέφεραν τρόφιμα, νερό, ιατρικές προμήθειες και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τους καταυλισμούς από την Ιορδανία έφτασαν από το πέρασμα Allenby στη Δυτική Όχθη στη βόρεια Γάζα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η COGAT, του ισραηλινού στρατιωτικού φορέα που επιβλέπει τη διανομή βοήθειας στις ακτές του θύλακα.

Η COGAT αναφέρει ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να διευκολύνει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Το Ισραήλ επέτρεψε σε άλλα 30 φορτηγά να φτάσουν στη βόρεια Γάζα τη Δευτέρα μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες, κατά τις οποίες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κατήγγειλαν ότι δεν έφτανε ανθρωπιστική βοήθεια.

Αυτή η περίοδος συνέπεσε με την έναρξη επιχείρησης των IDF με στόχο να εμποδίσει την ανασύνταξη της Χαμάς στη βόρεια Γάζα.

Ο στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες πριν ξεκινήσει την επιχείρηση, αλλά πολλοί αρνήθηκαν να φύγουν.

Πηγή: skai.gr

