Εδώ και αρκετές εβδομάδες, μια πολιτική συμμαχία λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια μας, η οποία θα μπορούσε να έχει τεράστιο αντίκτυπο στο μέλλον του πλανήτη. Ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει ενταχθεί -και χρηματοδοτήσει- το κίνημα «Make America Great Again», υποστηρίζοντας τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών και πρωταθλητή της παγκόσμιας ακροδεξιάς, τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Καθένα από αυτά τα ονόματα προκαλεί μια δυναμική. Αλλά αν ο Τραμπ κερδίσει την προεδρία και υλοποιηθεί αυτή η «συμβίωση», τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση; Και οι δύο άνδρες φαίνονται πολύ διαφορετικοί επιφανειακά, αλλά τους ενώνει έντονα ο απέραντος εγωισμός και η αχαλίνωτη φιλοδοξία τους. Και οι δύο παρακινούνται από την επιθυμία για απόλυτη εξουσία, καθώς και από κληρονομικές προκαταλήψεις που τους κάνουν να πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι από όλους τους άλλους ανθρώπους.

Τα αρσενικά «άλφα»

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ορισμένα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο «άλφα» για να αναφερθούν στους ανθρώπους, συγκεκριμένα σε άνδρες, που διέπρεψαν στις επιχειρήσεις. Αργότερα, η Naomi Wolf, η σύμβουλος του τότε υποψηφίου για την προεδρία Αλ Γκορ, είχε υποστηρίξει πως το τότε αφεντικό της είναι ένα «βήτα αρσενικό».

Το «άλφα» αρσενικό και «βήτα» αρσενικό είναι ψευδοεπιστημονικοί όροι για άνδρες που προέρχονται από τους χαρακτηρισμούς των άλφα και βήτα ζώων. Τα δε χαρακτηριστικά του «άλφα» αρσενικού είναι λίγο πολύ τα εξής: ανθεκτικός σε παντός τύπου πίεση, ηγέτης, νικητής, φιλόδοξος, ανταγωνιστικός, χαρισματικός, σίγουρος για τον εαυτό του, ευρηματικός, αισιόδοξος, προστατευτικός, εκείνος που του αρέσουν οι προκλήσεις και, σε αντίθεση με όλους τους άλλους ανθρώπους, φτιάχνει μόνος του το πεπρωμένο του.

Γνωρίζουμε πολλά για τον Τραμπ. Ας εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά τον Ίλον Μασκ. Παρόλο που λέει ότι ψήφισε τον Τζο Μπάιντεν το 2020, το «φλερτ» του με τον ριζοσπαστισμό δεν είναι καινούργιο. Ένας από τους λόγους που επικαλέστηκε για την εξαγορά της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης Twitter -σήμερα γνωστή ως X- ήταν η υπεράσπιση μιας «λειτουργικής δημοκρατίας».

Η διατήρηση του πολιτισμένου λόγου στην ψηφιακή εποχή είναι ένας αξιέπαινος και μάλιστα ευγενής στόχος σε έναν κόσμο που έχει «μολυνθεί» από την παραπληροφόρηση. Αλλά μία από τις πρώτες ενέργειες του Μασκ στην εταιρεία X ήταν να απολύσει χιλιάδες υπαλλήλους -συντονιστές περιεχομένου- που αποτελούσαν την πρώτη γραμμή άμυνας κατά της εξάπλωσης της ρητορικής μίσους και των ψευδών ειδήσεων. Δεν ήταν ζωτικής σημασίας για την υπεράσπιση της δημοκρατίας;

Αντί να προωθεί μια ανταλλαγή ιδεών, το Χ έχει γίνει το πιο ισχυρό "μεγάφωνο" για τον πολιτικό εξτρεμισμό, την παραπληροφόρηση και τον ρατσισμό. Αυτό είναι ακόμη πιο εμφανές από τις 13 Ιουλίου, όταν ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ υποστήριξε τον Τραμπ, μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του σε προεκλογική εκδήλωση στην Πενσυλβάνια. Έκτοτε, ο Μασκ έχει γίνει ο ανεπίσημος πρεσβευτής του Τραμπ, ενώ παράλληλα επαινεί μια νέα σοδειά αυταρχικών ηγετών, όπως ο Ναγίμπ Μπουκέλε του Ελ Σαλβαδόρ, ο Χαβιέρ Μιλέι της Αργεντινής και η Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας. Έχει προωθήσει αντιμεταναστευτική ρητορική με ψέματα και παραπληροφόρηση, επιτιθέμενος μέρα και νύχτα στην υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, Κάμαλα Χάρις.

Για τον Τραμπ και τον Μασκ, η Κάμαλα είναι η ίδια η ενσάρκωση της πολυπολιτισμικότητας, της «woke» ιδεολογίας και του φεμινισμού, τα οποία και οι δύο θεωρούν απειλές και εμπόδια στην επιβολή της ιδιότυπης ιδέας τους για το πώς θα ξανακάνουν την Αμερική μεγάλη... Ουσιαστικά, μια χώρα όπου θα κυριαρχούν οι λευκοί άνδρες.

Ο Μασκ είναι γνωστό ότι έχει γίνει ένας από τους κύριους δωρητές της εκστρατείας του Τραμπ για το 2024. Σε αντάλλαγμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναθέσει στον Μασκ τον έλεγχο ολόκληρης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ωστόσο, πολλά από τα άρθρα στον διεθνή Τύπο δεν έχουν εξετάσει μερικές βασικές πτυχές σε αυτή τη σχέση... αγάπης των δύο ανδρών: Τον θαυμασμό του Μασκ για τα καμώματα του Τραμπ και το κοινό τους όραμα για τη λευκή υπεροχή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο podcaster Lex Fridman ρώτησε τον Ίλον Μασκ για ποιο λόγο υποστήριξε τον Τραμπ και τι ελπίζει ότι θα κάνει για το μέλλον της χώρας και της ανθρωπότητας. Ο Μασκ απάντησε ότι εντυπωσιάστηκε από την αντίδραση του Τραμπ μετά την επίθεση: «Έδειξε θάρρος κάτω από τα πυρά». Στη συνέχεια πρόσθεσε, χωρίς δισταγμό: «Δεν μπορείς να προσποιείσαι γενναιότητα σε μια τέτοια κατάσταση». Για να δικαιολογήσει την υποστήριξή του στον Τραμπ, κατέληξε: «Νομίζω ότι θέλετε κάποιον που είναι δυνατός και θαρραλέος για να εκπροσωπήσει τη χώρα».

Ο σκληρός χαρακτήρας του Τραμπ είναι προϊόν μιας μακράς μαθητείας που κατέληξε στη δημιουργία ενός τέρατος. Σύμφωνα με τους βιογράφους, η προσωπικότητα του Τραμπ διαμορφώθηκε από τον πατέρα του, τον Φρεντ Τραμπ. Ο Φρεντ ήταν γιος Γερμανών μεταναστών και σε ηλικία 13 ετών -όταν πέθανε ο πατέρας του- αναγκάστηκε μαζί με τη μητέρα του να αναλάβουν τα ηνία μιας εκκολαπτόμενης, αλλά ευημερούσας κατασκευαστικής επιχείρησης. Στην αναζήτηση του αμερικανικού ονείρου, ο Φρεντ έμαθε ότι, για να επιταχύνει τις διαδικασίες, έπρεπε να «λαδώσει» και γι' αυτό τελικά ερευνήθηκε. Κατηγορήθηκε και ερευνήθηκε, επίσης, για κερδοσκοπία, φυλετικές διακρίσεις στην ενοικίαση κατοικιών, καθώς και για υπερβολική χρέωση. Ο γιος του υιοθέτησε κάποιες από αυτές τις πρακτικές.

Αν και ο γιος του το έχει επανειλημμένα αρνηθεί, ο Φρεντ είχε επίσης ρατσιστικό παρελθόν. Το 1927, όταν ήταν 22 ετών, συνελήφθη κατά τη διάρκεια ενός καυγά σε μια πορεία της Κου Κλουξ Κλαν, αν και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Η δημόσια καριέρα του Ντόναλντ έχει επίσης διανθισθεί από ρατσιστικά επεισόδια. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος ζήτησε την επαναφορά της θανατικής ποινής στη Νέα Υόρκη για να τιμωρηθούν πέντε νεαροί μαύροι άνδρες, οι οποίοι κατηγορήθηκαν άδικα για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας γυναίκας στο Σέντραλ Παρκ. Ή η γνωστή επιμονή του να ισχυρίζεται ψευδώς ότι ο Μπαράκ Ομπάμα δεν γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ως εκ τούτου, δεν είχε δικαίωμα εκλογής για την προεδρία.

Καθώς ο Τραμπ ήταν δύστροπο αγόρι, τον έστειλαν σε στρατιωτική ακαδημία, όπου ο μικρός Ντόναλντ έμαθε να είναι νταής υπό την καθοδήγηση ενός βετεράνου λοχία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια, όταν ο νεαρός κληρονόμος ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση ακινήτων, ο Φρεντ τον εμπιστεύτηκε στον δικηγόρο Ρόι Κον, ο οποίος ήταν γνωστός για την έλλειψη ενδοιασμών, την τάση του να υπερβάλλει, να λέει ψέματα και να χειραγωγεί και, όχι λιγότερο, για τον οργισμένο αντικομμουνισμό και αντισημιτισμό του, παρά το γεγονός ότι ήταν Εβραίος.

Ο Κον, ο οποίος ζούσε μια κρυφή ζωή, μισούσε τους ανθρώπους με τέτοιο πάθος που μισούσε ακόμη και τον εαυτό του. Όταν ο γιατρός του τον ενημέρωσε ότι ήταν θετικός στον ιό HIV και ότι σύντομα θα πέθαινε από AIDS, του απαγόρευσε να αναφέρει ξανά την ασθένεια. Από τον Κον, ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε τρεις χρυσούς κανόνες. Πρώτον: ποτέ μα ποτέ μην παραδεχτείς ένα λάθος ή ζητήσεις συγγνώμη. Δεύτερον: ποτέ μην παραχωρείς μια νίκη στον αντίπαλό σου. Αντίθετα, ενισχύστε τη θέση σας επιτιθέμενοι με 10 φορές περισσότερη δύναμη. Τρίτον: ανεξάρτητα από το τι λένε οι γύρω σου, να ακολουθείς πάντα το ένστικτό σου. Αυτοί οι κανόνες είναι και η φιλοσοφία του Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Μασκ βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη του Τραμπ. Η παιδική του ηλικία διαμορφώθηκε -σε κάποιο βαθμό- από έναν απαιτητικό και καταχρηστικό πατέρα. Ο παππούς του, εν τω μεταξύ, έγραφε και έβλεπε τους μαύρους ως απειλή για την κυριαρχία των λευκών στη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ.

Το άλλο κυρίαρχο χαρακτηριστικό στην ανατροφή του Μασκ ήταν η βία. Όταν ο Ίλον ήταν 10 ετών, ξυλοκοπήθηκε από άλλα παιδιά στο σχολείο. Κατέληξε να περάσει εβδομάδες στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Αλλά αυτά τα τραύματα ήταν ασήμαντα σε σύγκριση με τη λεκτική κακοποίηση που δεχόταν από τον πατέρα του επειδή ενέδιδε στους νταήδες του. Στην περίπτωση του Ίλον Μασκ ισχύει το απόφθεγμα του Καρλ Γιουνγκ: «Μέχρι να κάνεις το ασυνείδητο συνειδητό, θα κατευθύνει τη ζωή σου και θα το αποκαλείς μοίρα».

Ο Μασκ έχει πει ότι ο πατέρας του είναι ένας τρομερός άνθρωπος, ικανός για τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Για παράδειγμα, κακοποίησε τη μητέρα του και απέκτησε δύο παιδιά με τη θετή του κόρη. Και είναι προφανές ότι ο Ίλον δεν ευθύνεται για τον τρόπο που ήταν ο παππούς ή ο πατέρας του, αλλά είναι εξίσου προφανές ότι κουβαλάει αυτά τα βιώματα. Κάποια από αυτά αντικατοπτρίζονται στο όραμά του για τον κόσμο. Για παράδειγμα, ο Μασκ πιστεύει ότι κάποιος έρχεται στον κόσμο μόνο για να αναπαραχθεί. Ο Έρολ -ο πατέρας του- έχει αποκτήσει επτά παιδιά με τρεις γυναίκες. Ο Ίλον έχει -τουλάχιστον- 12 παιδιά, με διαφορετικές γυναίκες, τα περισσότερα με μεθόδους εξωσωματικής γονιμοποίησης ή μέσω παρένθετων μητέρων.

Είναι ξεκάθαρο ότι Τραμπ και Μασκ θεωρούν τους εαυτούς τους ως αρσενικά «άλφα», των οποίων η αποστολή είναι να συντρίψουν, να κυριαρχήσουν και να κατακτήσουν. Κανείς από τους δύο δεν παραιτείται ποτέ ή δεν παραδέχεται λάθη, ακόμη και αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν όλη τους τη δύναμη για να διαστρεβλώσουν την αλήθεια προς όφελός τους.

Μια δεύτερη θητεία Τραμπ -με τον Μασκ ως υπαρχηγό του και εκπρόσωπο των ακροδεξιών- θα ισοδυναμούσε με τη μετατροπή του Λευκού Οίκου σε καζίνο, ανοιχτό στα πιο εξωφρενικά στοιχήματα, σε πράξεις διαφθοράς και σε αδιάκοπες «εκρήξεις» στο όνομα της ελευθεριακής ιδεολογίας. Μία από αυτές θα μπορούσε να είναι η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, με το πρόσχημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ρυθμίσει το Χ (όπως απείλησε πρόσφατα ο υποψήφιος αντιπρόεδρος γερουσιαστής J.D. Vance). Ή, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε τους δορυφόρους Starlink του Ίλον για να περιπολούν τα νότια σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών από το διάστημα και να ψεκάζουν τους μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν το τείχος;

Έχει αυτό το παραμύθι κάποιο ηθικό δίδαγμα; Ναι. Μόνο οι ψηφοφόροι, τιμωρώντας τον Τραμπ στις κάλπες της 5ης Νοεμβρίου, μπορούν να σταματήσουν αυτή τη δυστοπία από το να γίνει πραγματικότητα...

