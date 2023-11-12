Ο Καναδός πρώην μεγιστάνας της μόδας Πίτερ Νάιγκαρντ κρίθηκε ένοχος σήμερα για τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, από δικαστήριο του Τορόντο, όπως μετέδωσε η καναδική τηλεόραση CBC News.

Ο 82χρονος Νάιγκαρντ δικαζόταν από το Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο για πέντε κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία κατηγορία εξαναγκαστικού περιορισμού.

Η υπόθεση αφορούσε αδικήματα που διαπράχθηκαν από το 1980 μέχρι και το 2005. Οι ένορκοι τον έκριναν αθώο για την πέμπτη κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης και την κατηγορία του εξαναγκαστικού περιορισμού.

Ο Νάιγκαρντ συνελήφθη στα τέλη του 2020 από την καναδική αστυνομία, κατόπιν αιτήματος των εισαγγελικών αρχών των ΗΠΑ που τον κατηγορούσαν ότι χρησιμοποιούσε τις επιχειρήσεις του για να προσελκύει γυναίκες και νεαρές κοπέλες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τις Μπαχάμες και τις ανάγκαζε να ικανοποιούν σεξουαλικά τον ίδιο και τους συνεργάτες του. Περίπου έναν χρόνο αργότερα του ασκήθηκε δίωξη για τους ίδιους λόγους και στο Τορόντο.

Η ποινή του Νάιγκαρντ θα ανακοινωθεί αργότερα. Ο δικηγόρος του, Μπράιαν Γκρίνσπαν, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση.

Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει την έκδοσή του από τον Καναδά, κατηγορώντας τον για διακίνηση ανθρώπων μεταξύ 1990-2020.

Ο Νάιγκαρντ γεννήθηκε στη Φινλανδία αλλά μεγάλωσε στη Μανιτόμπα του Καναδά, όπου ίδρυσε δικές του εταιρείες μόδας και έγινε τελικά ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας.

Οι εισαγγελείς είχαν πει ότι ο Νάιγκαρντ συνάντησε τις γυναίκες σε κοινωνικά περιβάλλοντα και τις προσκάλεσε στα κεντρικά γραφεία της αυτοκρατορίας των ενδυμάτων του στο Τορόντο. Όλες οι «περιηγήσεις» τελείωναν στη σουίτα του υπνοδωματίου του. Το δωμάτιο είχε κρεβάτι, τηλεοράσεις και τζακούζι. Οι εισαγγελείς λένε ότι οι πόρτες δεν είχαν χερούλια και οι κλειδαριές ελέγχονταν από τον Nygard.

Πηγή: skai.gr

