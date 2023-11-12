Εν μέσω της αναταραχής στο Μεσανατολικό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρήκε την ευκαιρία να… αυτοπροσκληθεί στο Λευκο Οίκο όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης. Κάνοντας ένα άλμα λογικής, ο Ερντογάν εξήγησε γιατί πρέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να τον προσκαλέσει!

«Από τη στιγμή που φιλοξένησα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, τώρα η σειρά του Μπάιντεν για να με καλέσει στον Λευκό Οίκο» δήλωσε ο Ερντογάν σε Τούρκους δημοσιογράφους.

Αμέσως ξεκίνησαν οι συζητήσεις στα δημοσιογραφικά γραφεία στην Τουρκία πως κάτι προετοιμάζεται.

«Δεν θα ήταν σωστώ να τηλεφωνήσω εγώ στον Μπάιντεν (για να προγραμματιστεί η επίσκεψή του στις ΗΠΑ)» σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Οι ΗΠΑ είναι επιφυλακτικές σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με δεδομένη την επίσκεψη του προέδρου του Ιράν στην Άγκυρα Εμπραχίμ Ραΐσι στις 28 Νοεμβρίου.

Την Κυριακή ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να εκτοξεύσει νέα πυρά κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. «Έι Νετανιάχου, τελειώνει η θητεία σου, δεν θα αντέξεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

