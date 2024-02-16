Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε σήμερα ότι προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο μεγαλύτερο εν λειτουργία νοσοκομείο στη Γάζα, το Νάσερ, ύστερα από ισραηλινή επιδρομή.

«Υπάρχουν ακόμα σοβαρά τραυματισμένοι και άρρωστοι νοσηλευόμενοι που είναι μέσα στο νοσοκομείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Ταρίκ Γιασάρεβιτς.

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να παραδοθούν καύσιμα για να διασφαλιστεί η συνέχιση της παροχής ζωτικής σημασίας υπηρεσιών…Προσπαθούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση διότι άνθρωποι που συνεχίζουν να βρίσκονται στο νοσοκομειακό συγκρότημα Νάσερ χρειάζονται βοήθεια».

Ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε την επιδρομή του στο Νοσοκομείο Νάσερ, στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ως "ακριβείας και περιορισμένη" και σημείωσε ότι στηρίχθηκε σε αξιόπιστες πληροφορίες ότι μαχητές της Χαμάς κρύβονται στις εγκαταστάσεις του, ότι εκεί κρατούσαν ομήρους και ότι σοροί ομήρων μπορεί να εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

