Στουρνάρας σε FT: Νέες προκλήσεις από τη σύγκρουση στη Μεση Ανατολή Κόσμος 10:30, 18.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η οικονομία της ευρωζώνης βρίσκεται ήδη σε «ένα κρίσιμο σημείο όπου αν συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα επιτόκια διατρέχουμε τον κίνδυνο να σπάσει κάτι», δήλωσε ο Γιάννης Στουρνάρας