Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας ξεκίνησε νέα εκστρατεία «εθνικής» ψηφοφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την «υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας» της χώρας της κεντρικής Ευρώπης απέναντι στις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Οι Βρυξέλλες θέλουν να εγκαθιδρύσουν γκέτο μεταναστών στην Ουγγαρία. Τι πιστεύετε;», είναι η μία από τις 11 ερωτήσεις που έχουν αναρτηθεί στην σελίδα της ουγγρικής κυβέρνησης στο Facebook.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν συνηθίζει να χρησιμοποιεί αυτήν την χωρίς νομικές συνέπειες μέθοδο από το 2015 για να νομιμοποιεί τις αντιευρωπαϊκές του απόψεις.

Την περασμένη εβδομάδα εξήγησε ότι ελπίζει πως θα λάβει έγκριση για την πολιτική του ώστε «να κρατήσει γερά» στην μάχη του στις Βρυξέλλες.

Εκτός της μεταναστευτικής πολιτικής, η «διαβούλευση» αφορά το θέμα του πολέμου στην γειτονική Ουκρανία, με την οποία η Ουγγαρία διατηρεί τεταμένες σχέσεις.

«Οι Βρυξέλλες θέλουν να δώσουν επιπλέον χρήματα και όπλα στην Ουκρανία»..., «οι Βρυξέλλες θέλουν η Ουκρανία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση»: ο ουγγρικός πληθυσμός καλείται να δώσει την «γνώμη» του για τα θέματα αυτά.

Αν και μέλος του ΝΑΤΟ, η Ουγγαρία αρνείται κάθε στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο και επιμένει να διατηρεί σχέσεις με το Κρεμλίνο. Εχει προειδοποιήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αρνητική της στάση απέναντι στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

Οι ερωτήσεις αυτές είναι συνήθως μονολιθικές και προωθούν ισχυρισμούς χωρίς αποδείξεις.

Σχετικά με το εμπάργκο στις εισαγωγές ουκρανικών σιτηρών -το οποίο η Βουδαπέστη αρνείται να άρει παρά την αντίθετη θέση των Βρυξελλών- οι «ψηφοφόροι» έχουν την επιλογή ανάμεσα στην «υποστήριξη με όλα τα μέσα των ούγγρων αγροτών» ή «το άνοιγμα της αγοράς στα γενετικά τροποποιημένα ουκρανικά σιτηρά».

Σε ερώτηση σχετικά με την Χαμάς, στην διαβούλευση αναφέρεται ότι η οργάνωση «έχει λάβει οικονομική βοήθεια από τις Βρυξέλλες».

Ο Βίκτορ Ορμπάν υποστηρίζει άνευ όρων τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και την πολεμική επιχείρηση στην Γάζα.

Σε άλλο θέμα, η κυβέρνηση κατηγορεί τις Βρυξέλλες και «διάφορες ξένους οργανισμούς» για ανάμειξη στην ουγγρική πολιτική ζωή με την «διανομή δισεκατομμυρίων ευρώ» στην αντιπολίτευση. Και ζητά από τον πληθυσμό να πει την γνώμη του για την εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας, σχέδιο το οποίο τελεί υπό συζήτηση.

Οι πολίτες καλούνται να στείλουν τις απαντήσεις τους ταχυδρομικά μέχρι στις 10 Ιανουαρίου ή να τις συμπληρώσουν on line.

Το 2022, η τελευταία ψηφοφορία, σχετικά με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, κόστισε 2,7 δισεκατομμύρια φιορίνια (7 εκατομμύρια ευρώ).

Επί οκτώ εκατομμυρίων ψηφοφόρων, συμμετείχαν 1,4 εκατομμύριο, δηλαδή το 17,5%. Επικαλούμενη τις απαντήσεις τους, η ουγγρική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι το 97% των Ούγγρων είναι αντίθετο με τις κυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

