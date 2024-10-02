Πώς ενεπλάκη η Βρετανία στη χθεσινή άμυνα του Ισραήλ έναντι του Ιράν

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η δήλωση του υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι το βράδυ της Τρίτης ότι οι βρετανικές δυνάμεις «έπαιξαν το ρόλο τους στην προσπάθεια αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή» δημιούργησαν ερωτήματα για το πώς ακριβώς οι Βρετανοί συνέδραμαν την ισραηλινή άμυνα έναντι των ιρανικών πυραύλων.

Το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής διευκρινίσεις, ενώ ο κ. Χίλι επισκέπτεται τη βάση Ακρωτηρίου. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, αμυντικοί αναλυτές επισήμαναν πως τα βρετανικά αεροσκάφη που βρίσκονται στο Ακρωτήρι δε θα μπορούσαν να καταρρίψουν τους βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε η Τεχεράνη.

Η εκτίμηση των περισσότερων ήταν πως οι Βρετανοί πραγματοποίησαν εναέρια περιπολία στο βόρειο Ισραήλ προσέχοντας για την έλευση ιρανικών drone, τα οποία με τη χαμηλότερη ταχύτητά τους θα μπορούσαν να καταρριφθούν από βρετανικά Typhoon από το Ακρωτήρι, όπως είχε συμβεί στην ιρανική επίθεση του Απριλίου.

Σύμφωνα με τους Times, το βράδυ της Τρίτης όντως αεροσκάφη Typhoon απογειώθηκαν από τη βρετανική βάση στην Κύπρο, αλλά δεν είχαν ενεργό ρόλο αφού δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Για «υποστηρικτικό ρόλο» κάνει λόγο το Sky News.

Τα αεροσκάφη αυτά συνήθως φέρουν πυραύλους Brimstone και βόμβες Paveway για επιθέσεις κατά στόχων στο έδαφος. Μπορούν να εξοπλιστούν με πυραύλους αέρος-αέρος Meteor και Asraam, οι οποίοι όμως δεν έχουν την ικανότητα κατάρριψης βαλλιστικών πυραύλων, παρά μόνο drone.

Σημειώνεται ότι στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται το αντιτορπιλικό πλοίο Τύπου 45 HMS Duncan του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έχει πυρομαχικά ικανά να καταρρίψουν βαλλιστικούς πυραύλους (πυραύλους Sea Viper, πολυβόλα Phalanx κ.ά.). Αλλά πιστεύεται ότι δεν ενεργοποιήθηκε χθες, από τη στιγμή που υπήρξε συνδρομή του Ισραήλ από αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Το HMS Duncan βρίσκεται στην περιοχή μαζί με βρετανικό αποβατικό πλοίο για το σενάριο που θα χρειαστούν σε επιχείρηση εκκένωσης του Λιβάνου, όπως και περισσότεροι από 1000 Βρετανοί στρατιώτες στη βάση Ακρωτηρίου.

Εξάλλου, η χθεσινή επίθεση στο Ισραήλ προκάλεσε μια συζήτηση στη Βρετανία για το κατά πόσο θα ήταν ικανή να αποκρούσει μια αντίστοιχη μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η πρέσβειρα του Ισραήλ στο Λονδίνο Τζίπι Χοτοβέλι είπε στο BBC ότι η Βρετανία δε θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 182 πυραύλους που θα κατευθύνονταν ταυτόχρονα στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ, στο Μπέρμιγχαμ και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Αμυντική πηγή που μίλησε στους Times συμφώνησε, λέγοντας πως τα έξι αντιτορπιλικά Τύπου 45 δεν επαρκούν για την κάλυψη όλης της βρετανικής επικρατείας έναντι πυραυλικής επίθεσης, καθώς και ότι ένα σύστημα προηγμένης αεράμυνας σαν του Ισραήλ είχε κριθεί υπερβολικά ακριβό στο παρελθόν.

