Σουηδία: Πυροβολισμοί τη νύχτα κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ, στη Στοκχόλμη

Η πρεσβεία του Ισραήλ στη Στοκχόλμη έγινε στόχος πυροβολισμών χθες Τρίτη το απόγευμα, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Το περιστατικό στη Σουηδία σημειώνεται την ώρα που δύο εκρήξεις ακούστηκαν στη διάρκεια της νύκτας κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στη Δανία, σε προάστιο της Κοπεγχάγης.

Χθες το απόγευμα, περίπου στις 18:00 (19:00 ώρα Ελλάδας) ακούστηκε μία εκπυρσοκρότηση σε δρόμο κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία, στο κέντρο της Στοκχόλμης, επεσήμανε η αστυνομία.

Η Ρεμπέκα Λάντμπεργκ, εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας της Στοκχόλμης, επεσήμανε ότι η αστυνομία ενημερώθηκε για “πυροβολισμούς στην πρεσβεία του Ισραήλ”, όμως πρόσθεσε ότι η αστυνομία “δεν επιθυμεί να αποκαλύψει ακριβώς τα στοιχεία που εντόπισε διότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη”.

Η αστυνομία διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι στο κτίριο της ισραηλινής πρεσβείας βρέθηκαν σημεία πρόσκρουσης.

Στο περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, για παράνομες απειλές και έκθεση τρίτου σε κίνδυνο.

Η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις, αλλά στην περιοχή είναι εγκαταστημένες πολλές κάμερες ασφαλείας και οι δυνάμεις της τάξης συγκεντρώνει στοιχεία από αυτές, υπογράμμισε η Λάντμπεργκ.

Πολλά περιστατικά μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στη Σουηδία. Παράλληλα οι σουηδικές αρχές έχουν παρατηρήσει άνοδο των αντισημιτικών ενεργειών στη χώρα

Τον Φεβρουάριο είχε εντοπιστεί χειροβομβίδα στον περίβολο της πρεσβείας, με τον Ισραηλινό πρεσβευτή να κάνει λόγο για απόπειρα δολοφονίας.

Τον Μάιο ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το κτίριο, ένα συμβάν που ώθησε τη Στοκχόλμη να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα κτήρια ισραηλινών συμφερόντων.

Στα τέλη Μαΐου η σουηδική υπηρεσία Πληροφοριών είχε ανακοινώσει ότι το Ιράν στρατολογεί μέλη σουηδικών εγκληματικών οργανώσεων για να διεξάγουν “βίαιες ενέργειες” εναντίον του Ισραήλ, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

