Τα ουκρανικά στρατεύματα έλαβαν εντολή να αποσυρθούν από την πόλη Βούχλενταρ (Vuhledar), στο ανατολικό τμήμα της χώρας, για να μην περικυκλωθούν από τον ρωσικό στρατό, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ανατολική στρατιωτική διοίκηση.

«Η ανώτερη διοίκηση έδωσε την άδεια για ελιγμούς προκειμένου να αποσυρθούν μονάδες από το Βούχλενταρ για να διατηρήσουν προσωπικό και στρατιωτικό εξοπλισμό και να λάβουν θέσεις για περαιτέρω δράση», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το κανάλι SHOT στο Telegram και φιλορώσους μπλόγκερ που παρακολουθούν τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου, ρωσικά στρατεύματα έχουν τον πλήρη έλεγχο της πόλης, που βρίκσεται στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν ανέφερε τη Βούχλενταρ στην ημερησία αναφορά του για τα πεδία των μαχών.Ωστόσο, ρωσικά κανάλια στο Telegram δημοσίευσαν βίντεο στα οποία φαίνονται στρατεύματα να κρατούν και να υψώνουν ρωσικές σημαίες σε κατεστραμμένα κτίρια.

Η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets ανέφερε ότι οι τελευταίες ουκρανικές δυνάμεις από την 72η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, μια μονάδα γνωστή για την αντίστασή της, εγκατέλειψαν την πόλη αργά χθες.

Η πόλη προπύργιο των Ουκρανών αντιστάθηκε σε σφοδρές επιθέσεις από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή το 2022.

Προπολεμικά είχε πάνω από 14.000 κατοίκους, αλλά τώρα έχει καταστραφεί, με τις πολυκατοικίες της σοβιετικής εποχής να μισοστέκονται διαλυμένες και σημαδεμένες από τα πυρά.

Η Μόσχα δηλώνει ότι η περιοχή του Ντόνετσκ είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που έχει προσαρτήσει από το 2022, έναν ισχυρισμό που το Κίεβο απορρίπτει ως παράνομο.

Η Μόσχα ήθελε οπωσδήποτε τον έλεγχο του Βουχλεντάρ, γιατί θεωρούσε την κατάληψη της πόλης σημαντικό «σκαλοπάτι» για την ενσωμάτωση ολόκληρης της περιοχής στη Ρωσία.

Confirmed. Russia has fully occupied Vuhledar. Russian units from the 36th Separate Guards Motor Rifle Brigade raised their flag over the Vuhledar City Council. Ukrainian forces have withdrawn to Bohoyavlenka, north of Vuhledar. pic.twitter.com/q2OZueh9Gc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 1, 2024

Η κατάληψη του Βουχλεντάρ, το οποίο η Μόσχα παρουσιάζει ως ένα από τα τελευταία ουκρανικά προπύργια στο νότιο Ντόνετσκ, ανοίγει το δρόμο για τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρήσουν σε άλλες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

