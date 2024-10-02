Λίβανος: Μάχες σώμα με σώμα ανακοίνωσαν Ισραήλ και Χεζμπολάχ 

Μάχες σώμα με σώμα στον Λίβανο ανακοίνωσαν Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του Ισραήλ ανακοινώθηκε ο θάνατος του πρώτου στρατιώτη, του Εϊτάν Όστερ.

Η σιιτική οργάνωση ανακοίνωσε νέες συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες που «εισχώρησαν» στην πόλη Μαρούν αλ-Ρας του Λιβάνου.



Η πόλη απέχει περίπου 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, Ισραηλινοί στρατιώτες εισήλθαν από την ανατολική πλευρά της πόλης, ενώ οι μάχες συνεχίζονται.



Αυτή είναι η δεύτερη άμεση αντιπαράθεση με ισραηλινά στρατεύματα στην οποία αναφέρεται σήμερα η Χεζμπολάχ. Νωρίτερα, η οργάνωση υποστήριξε ότι απέκρουσε επιτυχώς μια εισβολή ισραηλινού πεζικού στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός

Από πλευράς του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε εμπλοκές «από κοντινή απόσταση» στο νότιο Λίβανο. Στην ανακοίνωση αναφέρονται στρατιωτικές επιχειρήσεις σε «αρκετές περιοχές».



«Δυνάμεις της Ταξιαρχίας Καταδρομών, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών της Μονάδας Egoz, εντόπισαν και κατέστρεψαν μια υποδομή επίθεσης της Χεζμπολάχ (...) Τα στρατεύματα, σε συνεργασία με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, εξολόθρευσαν τρομοκράτες και εξάρθρωσαν τρομοκρατικές υποδομές μέσω κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας και εμπλοκών σε κοντινή απόσταση».



Οι IDF προσθέτουν ότι «περισσότερες από 150 τρομοκρατικές υποδομές» έχουν καταστραφεί από πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές.

«Είμαστε μόνο στον πρώτο γύρο»

Με παρατεταμένη σύγκρουση απείλησε νωρίτερα το Ισραήλ η Χεζμπολάχ μετά τις συγκρούσεις που είχε με τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Είμαστε μόνο στον πρώτο γύρο» διαμηνύει η σιιτική οργάνωση μέσω του επικεφαλής media Μοχαμάντ Αφίφ.

H σιιτική οργάνωση ανακοίνωσε ότι στόχευσε περιοχές βόρεια της Χάιφα με μεγάλο πυραυλικό μπαράζ. Δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να πληγούν τέσσερα σπίτια στη Μέτουλα, μετέδωσε το Army Radio.



Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στέλνει περισσότερα στρατεύματα στα σύνορα με τον Λίβανο, με τακτικές μονάδες πεζικού και τεθωρακισμένων να συμμετέχουν στη χερσαία επιχείρηση το πρωί.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ακόμα ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ το πρωί, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης με ρουκέτες σε ισραηλινό στρατώνα.

Σε τρεις επιθέσεις που σημειώθηκαν μεταξύ 07:15 και 07:20, πύραυλοι έπληξαν ισραηλινά στρατεύματα που συγκεντρώθηκαν στους οικισμούς Στούλα και Μασκάφ Αμ και «μια συγκέντρωση των ισραηλινών εχθρικών δυνάμεων στους στρατώνες Shomera», σύμφωνα με δηλώσεις που κυκλοφόρησαν η Χεζμπολάχ στο τα τελευταία λεπτά.



Η οργάνωση λέει ότι τα χτυπήματα πέτυχαν πολλά «άμεσα» και «ακριβή» χτυπήματα.



Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ είπε ότι μαχητές της συγκρούστηκαν με τις ισραηλινές δυνάμεις στο συνοριακό χωριό Αντάισεχ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.