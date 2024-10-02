Χαμενέι: «Να χαθούν οι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι από τη Μέση Ανατολή»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατηγόρησε την Τετάρτη για την περιφερειακή ένταση και τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, τις «ΗΠΑ και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες» που «υποστηρίζουν ψευδώς ότι φέρνουν ειρήνη και ηρεμία στην περιοχή».

Κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα, Τρίτη με μια ομάδα ανώτατων αξιωματούχων και κληρικών στην Τεχεράνη, διεμήνυσε ότι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι πρέπει να «χαθούν» από την περιοχή ώστε οι χώρες της περιοχής να ζήσουν ειρηνικά, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

«Και οι χώρες της περιοχής μπορούν να διαχειριστούν τον εαυτό τους, να διαχειριστούν την περιοχή τους, να ζήσουν μαζί ειρηνικά, με υγεία και ευημερία», ανέφερε.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι «θρηνεί» για τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, αλλά δεν ανέβαλε τη συνάντησή του με τους ανώτατους αξιωματούχους επειδή το πένθος στο Ιράν είναι μια «αναζωογονητική και κινητήρια δύναμη».

Η εντολή εκτόξευσης πυραύλων κατά του Ισραήλ την Τρίτη δόθηκε από τον ανώτατο ηγέτη της χώρας - ο οποίος παραμένει σε ασφαλή τοποθεσία, δήλωσε νωρίτερα ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Αντίστροφη μέτρηση για τα ισραηλινά αντίποινα στο Ιράν

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα αντίποινα του Ισραήλ μετά την επίθεση με 200 πυραύλους που δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης από το Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που δείχνουν έτοιμοι για περιφερειακό πόλεμο, ξεκαθάρισαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι το Ισραήλ θα εξαπολύσει «σημαντικά αντίποινα» στη μαζική πυραυλική ιρανική επίθεση της Τρίτης εντός των ημερών, και θα μπορούσε να στοχεύσει εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου μέσα στο Ιράν, αλλά και σε άλλες στρατηγικές τοποθεσίες, όπως πυρηνικές εγκαταστάσεις.



Το Ισραήλ και το Ιράν δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στο άνοιγμα ενός νέου και πολύ πιο επικίνδυνου μετώπου, σε μια ήδη «φλεγόμενη» Μέση Ανατολή σχολιάζει το Axios.



Το Ιράν απείλησε την Τρίτη ότι εάν το Ισραήλ απαντήσει δυναμικά στους σχεδόν 200 πυραύλους που εκτόξευσε την Τρίτη, θα επιτεθεί ξανά.

Πηγή: skai.gr

