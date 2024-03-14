Μεγαλώνει το μυστήριο με την πατρότητα του bitcoin - Έχασε τη δίκη ο Κρεγκ Ράιτ

Ο Αυστραλός προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών Κρεγκ Ράιτ, που διεκδικούσε την πατρότητα του bitcoin, δεν είναι ο δημιουργός του ψηφιακού νομίσματος, έκρινε σήμερα ένας δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Ο Ράιτ ισχυριζόταν εδώ και χρόνια ότι είναι ο «εφευρέτης» του κρυπτονομίσματος. Έλεγε ότι εκείνος ήταν ο συγγραφέας της ακαδημαϊκής εργασίας που δημοσιεύτηκε το 2008 και αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία του bitcoin. Εκείνη η «λευκή βίβλος» έφερε την υπογραφή «Σατόσι Νακαμότο».

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν συντριπτικές αποδείξεις» με βάση τις οποίες «ο Δρ Ράιτ δεν είναι το πρόσωπο που δημιούργησε το σύστημα bitcoin» ούτε «ο συγγραφέας του αρχικού κώδικα του λογισμικού bitcoin» ανέφερε ο δικαστής Τζέιμς Μέλορ, εξηγώντας ότι θα παρουσιάσει το πλήρες σκεπτικό της απόφασής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Δεν διευκρίνισε πότε θα γίνει αυτό.

Εναντίον του Ράιτ είχε προσφύγει η Crypto Open Patent Alliance (COPA), μια ένωση που ζητά να καταργηθούν οι πατέντες στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, η οποία τον κατηγορούσε ότι παραποίησε τα στοιχεία για να αποδείξει τα λεγόμενά του. Η COPA ζητούσε από το δικαστήριο να κρίνει ότι ο Ράιτ δεν είναι ο Σατόσι και να σταματήσει ως εκ τούτου να μηνύει όσους εξορύσσουν κρυπτονομίσματα. Μέλη της COPA είναι και «βαριά ονόματα» του τομέα, όπως η πλατφόρμα συναλλαγών Coinbase και η εταιρεία Block που ειδικεύεται στις ψηφιακές πληρωμές.

Ο δικαστής δέχτηκε ότι ο 53χρονος επιχειρηματίας δεν είναι ο συγγραφέας της «λευκής βίβλου», ούτε το πρόσωπο που εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Σατόσι Νακαμότο κατά την περίοδο 2008-11, ο μυστηριώδης εφευρέτης, γνωστός ως «πατέρας του bitcoin».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, που κράτησε περίπου ενάμιση μήνα, ο δικηγόρος της COPA Τζόναθαν Χιου είπε ότι «ο Δρ Ράιτ δεν κατάφερε να παρουσιάσει ούτε ένα επαληθεύσιμο και αξιόπιστο έγγραφο» που θα στήριζε τους ισχυρισμούς του.

Η COPA σκοπεύει τώρα να ζητήσει από τις βρετανικές εισαγγελικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης στον Ράιτ για ψευδορκία και παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Η απόφαση αυτή ενδέχεται να καθορίσει και την πορεία μιας άλλης υπόθεσης με ενάγοντες από τη μία τον Ράιτ και από την άλλη 26 προγραμματιστές – ιδιώτες και εταιρείες, όπως η πλατφόρμα Coinbase – τους οποίους κατηγορούσε ο επιχειρηματίας ότι καταπάτησαν τα πνευματικά δικαιώματά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.