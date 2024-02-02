Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΟΗΕ: Άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα στο Σουδάν - Επείγουσα έκκληση σε στρατό και ενόπλους να επιτρέψουν την επισιτιστική βοήθεια

Πεινασμένοι άμαχοι που έχουν εκτοπισθεί, βρίσκονται παγιδευμένοι και αποκομμένοι από τη βοήθεια που μπορεί να σώσει τη ζωή τους

σουδαν

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει πληροφορίες για ανθρώπους που πεθαίνουν από την πείνα στο Σουδάν.

Το WFP απηύθυνε επείγουσα έκκληση στα εμπόλεμα μέρη του Σουδάν, τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), να παράσχουν αμέσως εγγυήσεις για την ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής αρωγής σε τρόφιμα σε περιοχές που πλήττονται από τη σύγκρουση. 

Σε αυτές τις περιοχές, πεινασμένοι άμαχοι που έχουν εκτοπισθεί, βρίσκονται παγιδευμένοι και αποκομμένοι από τη βοήθεια που μπορεί να σώσει τη ζωή τους.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σουδάν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark