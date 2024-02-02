Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει πληροφορίες για ανθρώπους που πεθαίνουν από την πείνα στο Σουδάν.

Το WFP απηύθυνε επείγουσα έκκληση στα εμπόλεμα μέρη του Σουδάν, τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), να παράσχουν αμέσως εγγυήσεις για την ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής αρωγής σε τρόφιμα σε περιοχές που πλήττονται από τη σύγκρουση.

Σε αυτές τις περιοχές, πεινασμένοι άμαχοι που έχουν εκτοπισθεί, βρίσκονται παγιδευμένοι και αποκομμένοι από τη βοήθεια που μπορεί να σώσει τη ζωή τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.